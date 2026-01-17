NASA chuẩn bị ra mắt tên lửa mạnh nhất trước chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng

(VTC News) -

NASA quyết định phóng tàu vũ trụ để thực hiện sứ mệnh Artemis II vào ngày 6/2 từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida, đưa phi hành đoàn thực hiện chuyến đi kéo khoảng 10 ngày sau đó hạ cánh xuống Thái Bình Dương.

Chuyến bay này đánh dấu lần thử nghiệm thứ hai của tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) của NASA và là lần đầu tiên có phi hành đoàn trên khoang. Bốn phi hành gia sẽ sinh sống và làm việc trong khoang Orion, thử nghiệm hệ thống hỗ trợ sự sống và liên lạc cũng như thực hành thao tác ghép nối.

Các thành viên phi hành đoàn Artemis II. (Ảnh: AP)

Tỷ phú Jared Isaacman cho biết sứ mệnh này "có lẽ là một trong những sứ mệnh du hành vũ trụ có người lái quan trọng nhất trong nửa thế kỷ qua".

Đây cũng là lần thứ hai 3 phi hành gia của NASA là Reid Wiseman, Victor Glover và Christina Koch bay vào vũ trụ và là lần đầu tiên đối với Jeremy Hansen - phi hành gia người Canada. Trong đó, Koch sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên và Glover là người da màu đầu tiên bay ra ngoài quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Các phi hành gia sẽ không hạ cánh xuống Mặt Trăng hay đi vào quỹ đạo Mặt Trăng, thay vào đó họ sẽ du hành quanh Mặt Trăng kể từ sau sứ mệnh Apollo 17 năm 1972. Sứ mệnh này diễn ra sau chuyến bay thử nghiệm không người lái năm 2022 và mở đường cho Artemis III, sứ mệnh nhằm mục đích đưa các phi hành gia hạ cánh gần cực nam Mặt Trăng vào năm sau.

“Đây chính là những ngày mà chúng ta mong chờ. Thật sự không có điều gì tuyệt vời hơn thế này, chúng ta đang làm nên lịch sử", ông John Honeycutt - Trưởng Ban quản lý Sứ mệnh Artemis II cho hay.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 12 người đặt chân xuống Mặt Trăng, tất cả đều là nam giới, phi hành gia của NASA và mang quốc tịch Mỹ.

Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng là Neil Armstrong, trong sứ mệnh Apollo 11 vào năm 1969. Tiếp sau đó, NASA đã có thêm 5 lần đổ bộ thành công lên Mặt Trăng, bao gồm sứ mệnh Apollo 14 (1971), Apollo 15 (1971), Apollo 16 (1972) và Apollo 17 (1972).