Nâng cao đời sống Nhân dân - nền tảng vững chắc cho kỷ nguyên mới

Nâng cao đời sống nhân dân - thước đo cốt lõi của mọi quyết sách

TS. Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội) khẳng định, điều mà toàn dân mong đợi nhất ở Đại hội XIV chính là việc lựa chọn được đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược, đủ tâm, đủ tầm để hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng.

Theo TS. Nguyễn Viết Chức, kỳ vọng lớn nhất là bộ máy lãnh đạo mới sẽ triển khai hiệu quả các chính sách đã được hoạch định trong dự thảo Nghị quyết Đại hội, biến nghị quyết thành chương trình hành động cụ thể, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trọng tâm của mọi nỗ lực này, theo ông Chức, vẫn là nâng cao đời sống của nhân dân.

Đặc biệt, trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, TS. Nguyễn Viết Chức bày tỏ niềm tin rằng Đại hội XIV sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ tinh thần của các nghị quyết “trụ cột” do Bộ Chính trị ban hành trước đó, coi đây là động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

TS. Nguyễn Viết Chức nêu kỳ vọng trước thềm Đại hội XIV của Đảng.

Song hành với đổi mới, ông Chức cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh vẫn là yêu cầu xuyên suốt. Những tồn tại cũ như một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, tham nhũng vẫn cần tiếp tục được xử lý quyết liệt. Theo ông, làm trong sạch Đảng chính là điều kiện tiên quyết để đổi mới phong cách lãnh đạo, củng cố niềm tin của nhân dân và bảo đảm mọi chủ trương, chính sách được thực thi hiệu quả.

Cùng với đó, việc sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy không thể chỉ dừng lại ở hoàn thiện về mặt tổ chức. Vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở con người. Cán bộ phải tiếp tục đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, hiện thực hóa một nguyên tắc nhất quán: không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân.

TS. Nguyễn Viết Chức kỳ vọng rằng sau Đại hội XIV, những tồn tại này sẽ được giải quyết một cách căn cơ, dứt điểm. Từ đó, hình thành phong cách lãnh đạo nhất quán từ trên xuống dưới, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và bảo đảm mọi thành quả đều được nhân dân thụ hưởng.

“Tôi kỳ vọng bộ máy lãnh đạo này sẽ thực hiện tốt nhất những chính sách và đường lối của Đảng đã vạch ra trong Dự thảo Nghị quyết Đại hội, biến Dự thảo Nghị quyết trở thành một chương trình hành động có hiệu quả, nâng cao sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, đặc biệt là nâng cao đời sống của nhân dân. Đây là kỳ vọng lớn nhất của tất cả mọi người, trong đó có tôi”, ông Chức nói.

Ba trụ cột đột phá mở đường cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Nhìn lại chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ (đoàn TP. Hà Nội) cho rằng, việc tổng kết nhiệm kỳ với năm bản lề 2025 cho thấy đất nước ta đã triển khai và hiện thực hóa nhiều đột phá chiến lược quan trọng. Thông qua các nghị quyết, chủ trương và đường lối lớn, quyết tâm chính trị rất cao của Đảng được thể hiện rõ nét, khẳng định những quyết sách mang tính nền tảng và lâu dài cho phát triển.

Thực tiễn triển khai các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã chứng minh các đột phá chiến lược là hoàn toàn đúng đắn, tạo ra những chuyển biến rõ rệt, thậm chí được ví như những “kỳ tích” trong phát triển đất nước. Trên nền tảng đó, theo đại biểu Trương Xuân Cừ, nhiệm kỳ Đại hội XIV hoàn toàn có cơ sở để đưa Việt Nam trở thành một quốc gia giàu mạnh, hùng cường và phát triển.

Đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ (đoàn TP. Hà Nội). (Ảnh: Quốc hội)

Từ kết quả đạt được của Đại hội XIII, Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn tới. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, đại biểu Trương Xuân Cừ nhấn mạnh yêu cầu then chốt là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cấp phải thực sự có trình độ, năng lực và nhiệt huyết, là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Theo đại biểu, cử tri và nhân dân hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng, với những kết quả nổi bật của năm 2025 cùng các giải pháp được hoạch định trong Đại hội XIV của Đảng, đất nước ta sẽ tiếp tục tạo nên những kỳ tích phát triển trong kỷ nguyên mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được xác định là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mang theo sứ mệnh lịch sử mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh đó, thông điệp đoàn kết, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh được xem là sợi chỉ đỏ xuyên suốt.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) khẳng định, Đại hội XIV của Đảng không chỉ là kỳ đại hội chuyển giao nhiệm kỳ thông thường mà còn là bước ngoặt nhằm củng cố niềm tin chiến lược, khẳng định Việt Nam là quốc gia đổi mới, tin cậy và sẵn sàng đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Trong tầm nhìn đó, ba trụ cột về thể chế, khoa học công nghệ và con người được xác định là những mũi nhọn đột phá mang tính quyết định. Về thể chế, kỳ vọng đặt ra là một cuộc cách mạng thực sự nhằm xóa bỏ các nút thắt chồng chéo, chuyển mạnh tư duy từ quản lý sang kiến tạo và phục vụ, để thể chế trở thành bệ đỡ vững chắc cho phát triển.

Đối với khoa học công nghệ, mục tiêu là làm chủ các công nghệ lõi, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt trong những lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn - động lực quan trọng để nâng cao năng suất và tạo bước phát triển nhảy vọt cho nền kinh tế.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng). (Ảnh: Quốc hội)

Trên hết, yếu tố con người tiếp tục được khẳng định là trung tâm và là mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách phát triển. Những kỳ vọng về giáo dục, đào tạo, trọng dụng nhân tài hướng tới xây dựng một thế hệ người Việt Nam có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh văn hóa, khát vọng cống hiến và tư duy toàn cầu.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa thể chế thông thoáng, nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến và nguồn lực con người tinh hoa chính là “chìa khóa” để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược. Khi những nguồn lực này được khơi thông và vận hành đồng bộ, Việt Nam sẽ hội đủ điều kiện để bứt phá, khẳng định vị thế và uy tín trên trường quốc tế, đồng thời bảo đảm một tương lai phát triển mà ở đó, nhân dân thực sự là trung tâm và là chủ thể thụ hưởng mọi thành quả.

“Tôi và cử tri mong đợi những chính sách đột phá trong giáo dục, đào tạo và trọng dụng nhân tài, nhằm xây dựng một thế hệ người Việt Nam không chỉ có trình độ chuyên môn cao mà còn có bản lĩnh văn hóa, khát vọng cống hiến và tư duy toàn cầu. Khi những nguồn lực này được khơi thông và kết hợp nhuần nhuyễn, Việt Nam sẽ hội đủ các điều kiện cần thiết để bứt phá, khẳng định vị thế và uy tín trên trường quốc tế trong giai đoạn phát triển mới”, đại biểu nói.