Nam sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh bị 'đàn anh' đánh tử vong

(VTC News) -

Theo báo cáo ban đầu của UBND xã Cẩm Lạc, khoảng 11h25 ngày 24/9, sau giờ tan học, em M. cùng các bạn (cùng học Trường THCS Minh Lạc) giải quyết mâu thuẫn với em Lê Văn P. (18 tuổi, học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên).

Trường THCS Minh Lạc, nơi em M. theo học. (Ảnh: SK&ĐS)

Trong quá trình ẩu đả, N. bị Ph. dùng hung khí đánh vào đầu gây chấn thương sọ não. Sau hơn một tháng điều trị tại bệnh viện, đến ngày 30/10, N. tử vong.

Nhà trường cho hay giữa nạn nhân và nam sinh khóa trên có mâu thuẫn từ trước. Công an xã Cẩm Lạc cùng cơ quan chức năng đã triệu tập những học sinh liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.

Cách đây mấy ngày tại Thanh Hóa, người nhà của nam sinh Nguyễn Trọng Anh T. (SN 2010, học lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp -Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá) xác nhận, sau 5 ngày bị nhóm bạn cùng trường hành hung, nam sinh này đã tử vong.

“Sau khi cháu bị hành hung, gia đình chuyển cháu xuống bệnh viện Nhi Thanh Hoá nhưng sau đó các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương nặng, khó qua khỏi. Gia đình đưa cháu về nhà từ ngày 1/11, đến chiều 5/11, cháu tử vong”, gia đình nam sinh Nguyễn Trọng Anh T. cho biết.

Trước đó, ngày 3/11, ông Hoằng Bá Huyền - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá cho biết, nhà trường đang phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa làm rõ việc một học sinh lớp 10 bị nhóm bạn lớp 11 hành hung ngay trong lớp học.

Khi sự việc xảy ra, một số giáo viên đang giải lao ở các phòng học cùng tầng lập tức sang phòng E302 đưa học sinh Nguyễn Trọng Anh T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, sau 1 ngày cấp cứu, bệnh viện Nhi Thanh Hoá chẩn đoán, tiên lượng tình trạng sức khoẻ của học sinh Nguyễn Trọng Anh T. xấu.