Nam NSND U70 vừa đăng ký kết hôn với bạn gái kém 36 tuổi là ai?

(VTC News) -

NSND Việt Anh vừa xác nhận đã đăng ký kết hôn với bạn gái kém 36 tuổi Chân Chân, thành vợ chồng hợp pháp sau gần 2 năm gắn bó. Trong dịp sinh nhật hồi tháng 7, NSND Việt Anh được bạn gái cầu hôn. Khoảnh khắc cả hai trao nhẫn cho nhau nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp, người hâm mộ.

Thời gian qua, cặp đôi cũng vướng tin đồn rạn nứt tình cảm. Trước thông tin này, bạn gái nam nghê sĩ đăng ảnh hai người đi nghỉ dưỡng vui vẻ bên nhau, khẳng định mối quan hệ vẫn hạnh phúc, bác bỏ tin đồn thất thiệt.

NSND Việt Anh đã đăng ký kết hôn với bạn gái kém 36 tuổi.

NSND Việt Anh (tên thật là Nguyễn Văn Liêm) sinh năm 1958, là nghệ sĩ gạo cội của lĩnh vực sân khấu phía Nam. Ông ghi dấu tên tuổi qua những bộ phim đình đám như Mùi ngò gai, Gia đình là số một, Gia đình phép thuật hay những vở diễn ấn tượng trên sân khấu như Lôi vũ, Dạ cổ hoài lang.

NSND Việt Anh còn là người thầy đứng sau đào tạo nhiều thế hệ trẻ bước vào nghệ thuật, trong đó có Trấn Thành. Trong tất cả dự án điện ảnh của mình, Trấn Thành luôn dành vị trí đặc biệt cho người thầy của mình. Trong những chuyến đi chơi cùng bạn bè, người thân, nam MC cũng luôn rủ NSND Việt Anh đi cùng.

Đến nay, ông sở hữu hàng trăm vai diễn đa dạng khác nhau từ hài, kịch, phim truyền hình, điện ảnh. Trong năm 2024, ông liên tiếp xuất hiện trong 3 tác phẩm điện ảnh gồm Mai, Hai Muối và Mùa hè đẹp nhất, trong đó phim Mai đạt doanh thu 551 tỷ đồng. Vì lẽ đó nhiều khán giả gọi ông là "nam nghệ sĩ gạo cội chăm chỉ nhất nhì showbiz Việt".

Trong suốt hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, NSND Việt Anh cũng gặt hái được nhiều thành tựu lớn. Năm 1995, với vai diễn ông Năm trong vở kịch Dạ cổ hoài lang, NSND Việt Anh đã giành được giải Mai Vàng danh giá.

Vì có nhiều cống hiến cho nghệ thuật, ông được phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2019.

NSND Việt Anh vui vẻ, tràn đầy năng lượng ở tuổi 69.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của NSND Việt Anh cũng được nhiều khán giả quan tâm. Ông từng kết hôn với diễn viên Phương Linh và có một con gái. Cả hai chia tay sau 12 năm chung sống, bà xã đưa con gái sang Australia du học.

Đầu năm 2025, nam nghệ sĩ bất ngờ công khai người yêu sau 17 năm sống một mình. Theo đó, bạn gái NSND Việt Anh có tên Chân Chân, kém ông 36 tuổi và là quản lý của nam nghệ sĩ. Cả hai sống chung, đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Thời điểm công khai tình cảm, cả hai cũng vướng nhiều ý kiến trái chiều của khán giả. NSND Việt Anh nói ông buồn vì nhiều người nhận xét thô tục, miệt thị về chuyện tình cảm của mình.

"Ai cũng nghĩ tôi là người động viên bạn gái trước những bình luận không hay nhưng thực tế ngược lại. Cô ấy kém tôi 36 tuổi nhưng lại là người mạnh mẽ hơn trong việc giữ gìn mối quan hệ này. Bạn gái luôn nói không buồn và động viên tôi đừng đọc mạng xã hội để tránh ảnh hưởng tinh thần", nam nghệ sĩ nói.

Nam nghệ sĩ đang có những ngày hạnh phúc bên bạn gái.

Sau khi công khai hẹn hò, cặp đôi thoải mái đăng ảnh tình cảm bên nhau. NSND Việt Anh tâm sự cuộc sống của ông có thêm nhiều niềm vui, tận hưởng cảm giác được chăm sóc khi có bạn gái.

"Cô ấy không chỉ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa mà còn sắm sửa, chuẩn bị quần áo để tôi có vẻ ngoài chỉn chu nhất khi ra đường. Bên cạnh đó, cô ấy còn phụ giúp tôi quản lý công việc và đồng hành với tôi trong một số dự án", ông tâm sự.

Từ khi yêu bạn gái kém tuổi, NSND Việt Anh được nhiều người nhận xét trông trẻ ra. Nam nghệ sĩ thay đổi trong cách ăn mặc, thường xuyên diện những trang phục trẻ trung, năng động.

Ở tuổi 69, ngoài đi diễn, NSND Việt Anh còn bán nhiều mặt hàng trong đó có đồ ăn. Ông tự tay nấu các món như miến xào hải sản, tôm kho tàu rồi đi giao hàng. Trong khi đó, bạn gái hỗ trợ ông quay clip các món ăn, đăng lên các nền tảng mạng xã hội để quảng bá.

Thời gian rảnh rỗi, NSND Việt Anh chở bạn gái đi dạo phố bằng xe máy. Cả hai cũng đi du lịch, hâm nóng tình cảm. Theo Chân Chân, chuyện tình cảm của cô và NSND Việt Anh được gia đình hai bên ủng hộ.

Vui tươi, lạc quan nên ở độ tuổi này, NSND Việt Anh vẫn hăng say trên con đường nghệ thuật. Với ông, tuổi tác không bao giờ là vấn đề nan giải.