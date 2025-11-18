Nam chính phim dẫn đầu phòng vé: Cát-xê 1 tỷ, mệnh danh 'ông hoàng phim kinh dị'

(VTC News) -

Sau hơn 3 ngày ra rạp, Truy tìm Long Diên Hương vượt mốc doanh thu hơn 67 tỷ đồng (theo thống kê từ Box Office Vietnam). Phim đang dẫn đầu phòng vé Việt thời điểm này sau khoảng thời gian ảm đạm.

Với tốc độ hiện tại, phim của đạo diễn Dương Minh Chiến được dự đoán sẽ cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng trong vài ngày tới.

Bên cạnh nội dung hành động pha lẫn hài hước, thành công của phim còn nhờ sự đóng góp không nhỏ của dàn diễn viên thực lực, trong đó có Quang Tuấn.

Cát-xê 1 tỷ đồng/phim

Ở Truy tìm Long Diên Hương, Quang Tuấn đảm nhận vai nam chính Tâm. Lần đầu tiên chạm ngõ thể loại thuần hành động, anh phải tham gia tập luyện võ thuật trong khoảng thời gian dài.

Nam diễn viên tâm sự nhiều lần trúng đòn và bị thương khi đóng dự án này. Anh kể: "Làm phim hành động chắc chắn phải có chấn thương. Với tôi, có hai chấn thương nặng nhất. Một là ngón tay của tôi, và hai là việc mắt cá chân bị bong ở phân đoạn khi tôi phóng lên chiếc xe ba gác.

Chân tôi bị mắc lại và bẻ ngược vào chiếc xe khiến nó bị gập lại. Cả đoàn phải dừng quay ngay lập tức và gọi y tế đến để nắn lại chân cho tôi. Đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi trên phim trường”.

Quang Tuấn đóng vai chính trong "Truy tìm Long Diên Hương".

Ngoài Truy tìm Long Diên Hương, Quang Tuấn có một năm 2025 bùng nổ. Anh mở màn bằng hai hiện tượng phòng vé gồm Địa đạo - bộ phim chiến tranh tái hiện tinh thần dân tộc với doanh thu 172 tỷ đồng và Quỷ nhập tràng - phim kinh dị thu về 149 tỷ đồng.

Tháng 10 vừa qua, anh cũng có vai diễn ấn tượng trong phim Nhà ma xó. Trong tháng 12 tới, Quang Tuấn tiếp tục đảm nhận vai diễn trong phim Thiên đường máu lấy đề tài về tội phạm lừa đảo ở nước ngoài.

Quang Tuấn cho biết cát-xê của anh hiện tại ở mức một tỷ đồng/phim. Nam diễn viên chia sẻ anh nghiên cứu kỹ mỗi khi nhận vai, dồn tâm sức nên khán giả yên tâm vì "không thấy phí tiền".

"Ông hoàng phim kinh dị Việt"

Quang Tuấn sinh năm 1985, ban đầu theo học Quản trị kinh doanh, sau đó rẽ hướng thi vào Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Anh bắt đầu sự nghiệp tại sân khấu kịch Thế giới Trẻ.

Ở tuổi 40, anh sở hữu một “gia tài” diễn xuất với gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Các phim mà anh tham gia phải kể đến như Thất Sơn tâm linh, Bóng đè, Bằng chứng vô hình, Quỷ cẩu, Tết ở làng Địa Ngục... Đặc biệt, bộ phim điện ảnh Tro tàn rực rỡ đánh dấu lần kết hợp đầu tiên của Quang Tuấn và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên từng giành giải "Khinh khí cầu Vàng" tại Liên hoan phim Ba châu lục 2022.

Liên tục đảm nhận vai chính ở thể loại tâm linh - huyền bí, Quang Tuấn được gọi với danh xưng "ông hoàng phim kinh dị Việt".

Quang Tuấn được mệnh danh là "ông hoàng phim kinh dị Việt".

Nói về danh xưng, nam diễn viên cho rằng điều đó là nhờ vào sự yêu thương của khán giả dành cho mình sau nhiều năm tháng nỗ lực, cố gắng không ngừng. Song anh cũng phủ nhận việc bản thân chỉ tự tin khi đóng phim kinh dị.

Nhận thức được thế mạnh của mình, Quang Tuấn không xây dựng hình ảnh soái ca mà đầu tư vào những vai diễn có ngoại hình gai góc cùng diễn biến tâm lý khó lường. Đây cũng là điều giúp diễn viên sinh năm 1985 trở thành “gương mặt trăm tỷ” mới của điện ảnh Việt.

Hôn nhân viên mãn bên vợ ca sĩ

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Quang Tuấn còn được ngưỡng mộ bởi hôn nhân ngọt ngào với bà xã là ca sĩ Linh Phi, kém 3 tuổi. Cả hai quen nhau khi đóng chung phim Kén rể năm 2013.

Năm 2016, cặp đôi kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Linh Phi cho biết cô cảm mến Quang Tuấn bởi cách đối xử chân thành của anh với mọi người. Năm 2020, vợ chồng Quang Tuấn đón con gái đầu lòng là bé Gạo. Tháng 11/2024, cả hai đón con thứ 2 là bé trai, tên thân mật là Cine.

Tổ ấm nhỏ của nam diễn viên.

Hiện tại, Linh Phi trở thành quản lý, hỗ trợ Quang Tuấn trong công việc. Nam diễn viên cho biết tất cả tiền cát-xê hay mọi chi tiêu đều có bà xã lo liệu. Quang Tuấn từng tiết lộ anh chỉ được bà xã phát cho 200 nghìn đồng mỗi ngày để chi tiêu. Tuy nhiên nếu có công việc cần tới tiền bạc, bà xã sẽ đưa cho anh.

Quang Tuấn thừa nhận bà xã là người góp phần không nhỏ giúp sự nghiệp của anh phát triển. Linh Phi luôn ở bên động viên, ủng hộ anh trong những dự án mới.

Nam diễn viên tiết lộ vợ anh luôn là người đầu tiên đọc kịch bản những dự án phim mời anh đóng và đưa ra nhiều lời khuyên mang tính quyết định.

"Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có một gia đình hạnh phúc, đúng như những gì tôi luôn mong muốn. Vợ và 2 con là nguồn động lực lớn nhất để tôi cố gắng mỗi ngày", anh thổ lộ.