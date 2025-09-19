'Ông hoàng phim kinh dị Việt' nói gì khi lần đầu đóng thể loại hành động?

(VTC News) -

Nhà sản xuất phim điện ảnh Truy tìm Long Diên Hương vừa công bố những hình ảnh đầu tiên của dự án. Phim được thực hiện bởi đạo diễn Dương Minh Chiến, có sự góp mặt của các diễn viên như Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, Doãn Quốc Đam...

Quang Tuấn lần đầu đóng phim hành động.

Được mệnh danh là "ông hoàng phim kinh dị Việt", Quang Tuấn nhận được chú ý khi tham gia một dự án hành động. Nam diễn viên thừa nhận đây là một thể loại tương đối mới mẻ, cũng là lần đầu tiên anh chạm ngõ thể loại thuần hành động. Vì thế, anh rất hứng thú khi nghe nhà sản xuất và đạo diễn chia sẻ từ ý tưởng kịch bản.

"Khi đọc kịch bản và nói chuyện với đạo diễn, tôi rất băn khoăn về vấn đề võ thuật. Tôi rất sợ nếu làm một điều mới mà không chuẩn bị kỹ lưỡng thì sẽ rất dễ bị sơ sài. Khán giả đã yêu thương và ủng hộ tôi bấy lâu nay, nên tôi không muốn làm họ thất vọng.

Thể loại phim này đòi hỏi thể lực rất lớn. Chỉ để quay một cảnh đánh thôi, tôi đã phải chuẩn bị thể lực bằng cách chạy bộ và nhảy dây. Nếu không có đủ sức bền, thật sự rất khó để tham gia những bộ phim hành động như thế này", anh cho biết.

Diễn viên Ma Ran Đô quyết định nhận lời tham gia bộ phim vì thấy vai diễn rất hay và khác biệt so với những nhân vật từng thể hiện. Ngoài ra, bản thân anh luôn mong muốn có một vai diễn hành động vì rất yêu thích thể loại phim hành động - hài.

Về phía Nguyên Thảo, cô nhấn mạnh Út Linh là một cơ duyên đặc biệt đến với nữ diễn viên. Ban đầu, cô khá trăn trở vì cảm thấy chưa hợp với hành động do tạng người hơi nhỏ con. Nhưng cái hay của nhân vật lại là người rất trượng nghĩa. Nguyên Thảo rất thích nét tính cách này nên đã nhận lời.

Dàn diễn viên chính của phim.

Lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh ở vai trò đạo diễn, tuy nhiên Dương Minh Chiến đã đồng hành với nhiều ê-kíp phim "trăm tỷ" trước đó với đa dạng vai trò như Lật mặt 1 (diễn viên đóng thế), Lật mặt 2 (Điều phối hành động), Lật mặt 3 (Cam Op), Lật mặt 4 (Điều phối hành động - A.D 2), Linh miêu...

Phim Truy tìm Long Diên Hương dự kiến phát hành vào ngày 14/11/2025.