Thân phận đáng thương của những người phụ nữ trong 'Khế ước bán dâu'

(VTC News) -

Bộ phim xoay quanh Nhài (do Lâm Thanh Mỹ thủ vai) - cô dâu trẻ vừa được gả vào gia tộc họ Vũ, để rồi vô tình bị cuốn vào một “khế ước” kinh hoàng với quỷ dữ.

Lòng tham nuốt chửng con người

Trong Khế ước bán dâu, ông Tri (NSND Trung Anh) - người đứng đầu Vũ gia - bị ám ảnh bởi “Mộc thần”, tin rằng thế lực này sẽ mang lại giàu sang và quyền lực. Vì lòng tham, ông sẵn sàng gây đau khổ cho người khác, thậm chí ép con trai Vũ Thế Định (Hữu Vi) lấy nhiều vợ để sinh quý tử, bất chấp hạnh phúc gia đình. Bi kịch chồng chất, ông Tri ngày càng tàn nhẫn và sa lầy trong tham vọng.

Với kinh nghiệm dày dạn, nam diễn viên gạo cội lột tả ông Tri qua từng bước chân, cái liếc nhìn lẫn từng câu thoại trong Khế ước bán dâu. Các phân cảnh thờ cúng, hiến tế, thông qua khả năng dàn dựng “chắc tay” của đạo diễn Lê Văn Kiệt, đều cho thấy sự man rợ và tham vọng không đáy của chủ nhân gia tộc họ Vũ.

Không chỉ ông Tri, mỗi nhân vật trong Khế ước bán dâu đều theo đuổi mục đích riêng: Thị Nhài khao khát được công nhận, Thế Định muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của cha, trong khi dâu cả Diễm (Lê Tuyết Anh) và dâu Triều Châu (Phương Trà My) cũng nuôi tham vọng riêng.

Như những nhánh Mộc Tầm Quỷ vươn cao, lòng tham của từng người trong Vũ gia ngày càng lớn. Điều họ thực sự sợ hãi và đối đầu không chỉ là thế lực tâm linh, mà còn là “tâm ma” ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng, tử tế.

Những “chính nữ” thời phong kiến

Ông Tri từng khiến khán giả rùng mình với tuyên bố: “Nhà ta không cần cháu gái, một đứa con trai hơn một bầy con gái.” Trong gia tộc họ Vũ, sinh con trai là cách duy nhất để các nàng dâu được coi trọng.

Năm người phụ nữ - từ lão phu nhân, Diễm, Triều Châu, Thị Nhài đến vợ trước của Thế Định - đều mất tiếng nói, buộc phải phục tùng cả bố chồng lẫn chồng mình. Khi bước vào Vũ gia, họ cũng đồng nghĩa với việc ký một “khế ước” với quỷ dữ, sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để trở thành vật hiến tế bất cứ lúc nào.

Nguyễn Thị Nhài lấy chồng ở tuổi 17 trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, chỉ để thực hiện “nghĩa vụ” do ông Tri sắp đặt. Cô chịu đựng cả thể xác lẫn tinh thần bị giày xéo, từ những hiện tượng kỳ bí rùng rợn đến áp lực làm vợ, làm mẹ, khiến bản thân ngày càng héo hon.

Dù vậy, Nhài vẫn kiên định theo đuổi hạnh phúc, chờ đợi tình yêu của Thế Định và khao khát được trân trọng. Trong cao trào, cô dốc hết sức giữ lấy linh hồn và đứa con, chống chọi thế lực hắc ám, khẳng định ý chí sống mãnh liệt.

Các nàng dâu nhà họ Vũ cũng đùm bọc, nâng đỡ lẫn nhau. Dâu cả Diễm và dâu Triều Châu luôn âm thầm hỗ trợ Nhài, từ những ngày cô mới bước chân về làm dâu đến lúc vượt cạn gian nan. Thay vì khắc họa cảnh ganh ghét, đấu đá, Khế ước bán dâu kể câu chuyện về những “chính nữ” vừa yêu chồng, thương con, vừa hợp sức chống lại cái ác, bảo vệ nhau giữa vòng xoáy phong kiến.

Tình mẫu tử chiến thắng?

Ở tuổi còn rất trẻ, Nguyễn Thị Nhài vừa phải làm vợ, vừa gánh trách nhiệm làm mẹ. Trước áp lực sinh con từ Thế Định, cô một mình đối diện “cửa sinh là cửa tử”. Giữa những mưu mô tăm tối, tình mẫu tử của Nhài trở thành điểm sáng nhân văn trong Khế ước bán dâu.

Lâm Thanh Mỹ tiết lộ, khi ngân những câu hò của nhân vật Nhài để ru con, cô đã không thể kìm được nước mắt: “Mặc dù tuổi còn nhỏ, Nhài đã vượt qua những thử thách “lớn” như có chồng, có con, có gia đình, có nhiều cảm xúc phức tạp.

Nhài sống chân thành, chân phương, luôn kiên định với những gì mình mong chờ. Thật ra cuộc sống Nhài chỉ xoay quanh gia đình, chồng con. Nên là, mong muốn lớn nhất của cô ấy chỉ gói gọn trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc, trọn vẹn”.