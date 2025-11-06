Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III

(VTC News) -

Ngày 5/11, Bộ tư lệnh Tấn công Toàn cầu (AFGSC) thực hiện vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn từ căn cứ Vandenberg. Cuộc thử nghiệm mang tên mã GT254 nhằm mục đích thử nghiệm độ tin cậy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và độ chính xác của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), một trong những trụ cột của năng lực phòng thủ quốc gia.

Tên lửa Minuteman III mang theo đầu đạn mô phỏng, được thiết kế để chứa đầu đạn hạt nhân, bay khoảng 6.720 km, lao xuống khu vực mục tiêu tại thao trường ở đảo Kwajalein thuộc Quần đảo Marshall.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III được phóng từ căn cứ Vandenberg ở California. (Ảnh: Lực lượng Không gian Mỹ)

Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang hiện đại hóa hệ thống ICBM bằng cách thay thế tên lửa Minuteman III, vốn được biên chế từ năm 1970 bằng tên lửa Sentinel. Việc duy trì khả năng sẵn sàng của những tên lửa hiện có là ưu tiên hàng đầu của Mỹ cho đến khi tên lửa mới được triển khai.

"Khi chúng tôi hiện đại hóa hệ thống tên lửa Sentinel, chúng tôi phải tiếp tục duy trì khả năng sẵn sàng của phi đội Minuteman III hiện có. GT 254 giúp thực hiện cam kết đó, đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy liên tục", Trung tướng Stephen L. Davis cho hay.

Tuy nhiên, chương trình phát triển tên lửa Sentinel đang đối mặt với nhiều thách thức như chi phí dự kiến bị đội hơn gấp đôi, từ mức 77,7 tỷ USD lên 160 tỷ USD. Thay vì tái sử dụng cơ sở hạ tầng của dòng Minuteman III như kế hoạch ban đầu, không quân Mỹ cũng phải xây hầm phóng mới cho tên lửa Sentinel.

Theo Dự án Thông tin Hạt nhân của Liên đoàn Các nhà Khoa học Mỹ (FAS), Không quân Mỹ sẽ triển khai 400 tên lửa Minuteman III, mỗi tên lửa hiện được trang bị một đầu đạn và được bố trí trong 450 giếng phóng ở bang Wyoming, Montana, Bắc Dakota, Colorado và Nebraska.

Tên lửa LGM-30G Minuteman III có tầm bắn 14.000 km, tốc độ tối đa 28.200 km/h, nặng hơn 36 tấn. Tên lửa có ba tầng đẩy sử dụng nhiên liệu rắn, có thể mang theo đầu đạn nhiệt hạch W78 với sức công phá 335-350 kiloton hoặc W87 với sức công phá 300-475 kiloton. Mỗi quả đạn có giá khoảng 7 triệu USD.