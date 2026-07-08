Mỹ hoàn thành cuộc tấn công Iran, đánh trúng hơn 80 mục tiêu

(VTC News) -

Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên mạng xã hội X: "Lực lượng Mỹ đã tấn công hệ thống phòng không, mạng lưới chỉ huy và kiểm soát, địa điểm radar ven biển, khả năng tên lửa chống hạm của Iran và hơn 60 tàu nhỏ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo trong và gần eo biển. Hành động này nhằm làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tiếp tục tấn công hoạt động lưu thông qua hành lang thương mại quốc tế".

CENTCOM thông tin thêm lực lượng của họ “vẫn duy trì tư thế sẵn sàng để buộc Iran phải chịu trách nhiệm nếu thỏa thuận không được tuân thủ hoặc thực hiện”.

Khói bốc lên sau khi Israel và Mỹ tiến hành cuộc tấn công vào Iran hồi tháng 2. (Ảnh: Reuters)

Theo CNN, hơn 10 máy bay quân sự Mỹ được nhìn thấy trên dữ liệu theo dõi chuyến bay bay vòng quanh ngoài khơi bờ biển UAE ở Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, sau khi Mỹ tuyên bố tấn công mục tiêu của Iran để đáp trả cuộc tấn công gần đây vào tàu thương mại.

Cụ thể, có ít nhất 12 máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Không quân Mỹ cùng một máy bay trinh sát và thu thập thông tin P-8 Poseidon của Hải quân nằm trong số máy bay được nhìn thấy. Ngoài ra, có một máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Không quân UAE cũng được nhìn thấy trong khu vực.

Máy bay tiếp nhiên liệu đóng vai trò then chốt trong việc duy trì hoạt động của máy bay chiến đấu và những máy bay tấn công khác trong chiến dịch kéo dài, cho phép chúng bổ sung nhiên liệu mà không cần phải hạ cánh.

Truyền thông nhà nước Iran cũng xác nhận họ nghe thấy nhiều vụ nổ xảy ra trên đảo Kharg của Iran, một trung tâm quan trọng cho xuất khẩu dầu mỏ của Tehran. Hòn đảo này là huyết mạch kinh tế của Tehran, thường đảm nhiệm khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu. Các quan chức Mỹ mô tả nó là "đầu mối của toàn bộ nguồn cung dầu mỏ của Iran".

Ngày 7/7, Mỹ tuyên bố mở đợt không kích mới nhằm vào Iran, hủy giấy phép cho phép Tehran xuất khẩu dầu mỏ sau khi ba tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết: “Hành động gây hấn của Iran là vô cớ, nguy hiểm và vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn”.