(VTC News) -

Khi tiết trời chuyển lạnh, vấn đề tắm trong bao lâu là tốt nhất (để vừa đảm bảo vệ sinh cơ thể vừa không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe) lại khiến nhiều người băn khoăn. Tắm quá lâu thì rét run, dễ cảm lạnh; tắm quá nhanh lại thấy không sạch sẽ, không đủ thư giãn.

Vào mùa lạnh, nhiệt độ môi trường giảm sâu khiến mạch máu dưới da co lại để giữ nhiệt. Khi ta tắm, đặc biệt là tắm bằng nước không đủ ấm hoặc tắm quá lâu, cơ thể phải liên tục điều chỉnh nhiệt độ để cân bằng. Sự thay đổi đột ngột giữa nóng – lạnh khiến huyết áp, nhịp tim và lưu lượng máu não bị ảnh hưởng, dễ gây chóng mặt, cảm lạnh, thậm chí nguy hiểm cho người có bệnh tim mạch, huyết áp hoặc người cao tuổi.

Ngoài ra, nước nóng kéo dài có thể làm mất lớp dầu tự nhiên trên da, khiến da khô ráp, nứt nẻ và ngứa. Vì vậy, việc xác định thời gian tắm phù hợp trong mùa lạnh là vô cùng quan trọng.

Tắm bao lâu là tốt nhất trong mùa lạnh?

Các chuyên gia da liễu và y học khuyến cáo: Thời gian tắm lý tưởng trong mùa lạnh là từ 10 đến 15 phút, tùy theo loại nước và thể trạng từng người. Với nước ấm vừa phải (khoảng 37–40°C), đây là khoảng thời gian đủ để cơ thể làm sạch, thư giãn mà không làm giảm thân nhiệt quá nhiều.

Nếu tắm lâu hơn 20 phút, nước nóng sẽ khiến da mất ẩm, gây khô, nứt nẻ; còn nếu tắm quá ngắn (dưới 5 phút), cơ thể chưa kịp giãn cơ, rửa trôi hết mồ hôi, bụi bẩn, khiến cảm giác không sạch sẽ, dễ sinh ngứa ngáy.

Tóm lại, tắm 10–15 phút mỗi lần là khoảng “vàng” cho sức khỏe vào mùa lạnh, vừa giúp sạch, vừa giúp thư giãn, lại không làm giảm nhiệt độ cơ thể quá mức.

Mùa lạnh tắm trong bao lâu là tốt nhất? Nhìn chung, 10–15 phút là hợp lý.

Những người nên tắm nhanh

Không phải ai cũng phù hợp với khung thời gian 10–15 phút. Với một số nhóm người, nên rút ngắn thời gian tắm, chỉ khoảng 5–10 phút:

- Người cao tuổi hoặc có bệnh tim, huyết áp cao: Hệ tuần hoàn yếu, dễ bị sốc nhiệt.

- Trẻ nhỏ: Da mỏng, mất nhiệt nhanh, dễ cảm lạnh.

- Phụ nữ mang thai: Hormon thay đổi, dễ chóng mặt nếu tắm lâu.

- Người vừa khỏi ốm: Cần tránh tắm lâu để không tái cảm.

Trong các trường hợp này, ưu tiên lau người bằng khăn ấm, thay vì ngâm mình hoặc tắm lâu dưới vòi nước.

Những thời điểm không nên tắm trong mùa lạnh

Không chỉ thời gian, thời điểm tắm cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Một số thời điểm tuyệt đối không nên tắm gồm:

- Khi cơ thể đang mệt, đói hoặc vừa ăn no: Tắm lúc này làm rối loạn tuần hoàn máu, dễ chóng mặt hoặc tụt huyết áp.

- Ngay sau khi vận động mạnh: Nhiều người có thói quen tắm ngay sau khi tập thể dục hoặc đi làm về. Tuy nhiên, lúc đó mạch máu đang giãn, cơ thể đổ mồ hôi; gặp nước lạnh hoặc nóng đều dễ gây choáng, cảm lạnh.

- Tắm khuya hoặc sáng sớm: Đây là thời điểm nhiệt độ thấp, dễ khiến cơ thể co mạch đột ngột, có thể dẫn đến tai biến với người có bệnh nền.

Tốt nhất, bạn nên tắm vào buổi chiều hoặc đầu tối, khi cơ thể còn ấm và khí hậu chưa quá lạnh.

Mẹo tắm an toàn và thư giãn trong mùa lạnh

Để bảo vệ sức khỏe trong mùa lạnh, bạn có thể áp dụng một số bí quyết nhỏ nhưng hiệu quả sau:

- Làm ấm phòng tắm trước khi tắm: Nếu có điều kiện, nên bật đèn sưởi hoặc quạt sưởi 5–10 phút trước khi vào. Việc này giúp tránh sốc nhiệt khi cởi quần áo.

- Tắm phần thân dưới trước: Đổ nước ấm từ chân, đùi, bụng rồi mới đến vai, đầu. Cách này giúp cơ thể thích nghi dần, tránh co mạch đột ngột.

Không nên tắm nước quá nóng. (Ảnh: Getty Images)

- Không nên tắm gội cùng lúc: Tắm trước, gội sau 5–10 phút, để tránh nước lạnh tác động mạnh lên đầu gây đau đầu, viêm xoang.

- Không dùng nước quá nóng: Nhiều người nghĩ nước càng nóng càng “ấm người”, nhưng thực tế nhiệt độ trên 43°C sẽ làm giãn mạch quá mức, khiến tim phải hoạt động mạnh hơn, gây mệt mỏi sau tắm.

- Dưỡng ẩm ngay sau khi tắm: Khi da còn ẩm, nên thoa kem dưỡng hoặc dầu dưỡng để khóa ẩm, tránh khô nứt – tình trạng rất phổ biến mùa lạnh.

- Mặc ấm ngay sau khi tắm: Dù chỉ là vài phút để lau tóc, nếu để người ướt trong không khí lạnh, thân nhiệt sẽ tụt nhanh. Hãy chuẩn bị khăn bông dày, áo ấm ngay cạnh.

Tắm không chỉ để sạch mà còn là liệu pháp thư giãn. Tắm trong mùa lạnh, nếu biết cách, còn là cách giúp phục hồi năng lượng, giảm căng thẳng. Hơi nước ấm làm giãn cơ, thúc đẩy tuần hoàn, giúp ngủ ngon hơn. Bạn có thể nhỏ vài giọt tinh dầu (oải hương, sả chanh, bạc hà) vào nước tắm để thư giãn thần kinh, hoặc dùng muối tắm, sữa tắm dưỡng ẩm nhẹ, giúp da mềm mịn.

Nếu thích tắm lâu để tận hưởng cảm giác thư giãn, bạn có thể ngâm mình 20 phút trong bồn nước ấm từ 37–38°C, nhưng chỉ nên làm 1–2 lần mỗi tuần, không nên ngày nào cũng kéo dài.

Đừng vì sợ lạnh mà lười tắm, cũng đừng vì muốn “thư giãn thật kỹ” mà ngâm mình hàng giờ trong nước nóng bởi chỉ cần một sai lầm nhỏ, tắm – việc chăm sóc sức khỏe đơn giản nhất – lại có thể trở thành nguyên nhân khiến cơ thể suy yếu hoặc cảm lạnh.