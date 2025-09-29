Một phụ nữ ở TP.HCM nợ thuế gần 159 tỷ đồng

(VTC News) -

Thuế cơ sở 1 TP.HCM vừa công khai danh sách 1.890 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu ngân sách Nhà nước. Theo đó, tính đến cuối tháng 8, số tiền nợ thuế của các cá nhân, doanh nghiệp là hơn 2.400 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp, cá nhân ở TP.HCM nợ thuế "khủng". (Ảnh: B.L)

Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xây dựng Việt Hân Sài Gòn với số tiền nợ thuế lên đến hơn 467 tỷ đồng; CTCT Tập đoàn Yên Khánh nợ hơn 246 tỷ đồng; CTCP Tập đoàn NRC nợ 126 tỷ đồng; CTCP Đầu tư Cái Mép nợ 88 tỷ đồng; CTCP Bất động sản Danh Khôi Việt nợ 66 tỷ đồng...

Đáng chú ý, trong danh sách này còn có nhiều cá nhân nợ thuế với số tiền “khủng”. Điển hình như bà Võ Thị Ngọc Phượng (88 Đồng Khởi, phường Sài Gòn) nợ thuế gần 159 tỷ đồng; ông Lâm Phước Hải (ngụ phường Sài Gòn) nợ hơn 23,2 tỷ đồng; bà Hồ Thị Lài (phường Sài Gòn) nợ hơn 941 triệu đồng...

Thuế cơ sở 1 cho biết, lý do công khai danh sách trên là bởi các doanh nghiệp, cá nhân đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g, khoản 1, Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Theo đó, cơ quan quản lý thuế được công khai thông tin người nộp thuế trong các trường hợp: Trốn thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đúng thời hạn; nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, nhà chức trách được công khai thông tin về người nộp thuế nếu quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành.

Từ ngày 1/7/2025, Chi cục Thuế khu vực II được đổi tên thành Thuế TP.HCM với 29 Thuế cơ sở trực thuộc trên địa bàn gồm TP.HCM, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Thuế cơ sở 1 có trụ sở chính đặt tại phường Tân Định (TP.HCM), địa bàn quản lý gồm: phường Tân Định, Bến Thành, Sài Gòn, Cầu Ông Lãnh.

Trước đó, Thuế TP.HCM cũng đã công bố danh sách 195 doanh nghiệp nợ thuế tại TP.HCM với tổng số tiền nợ thuế hơn 1.186 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong số doanh nghiệp nợ thuế lớn có: Công ty CP Dịch vụ – Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh nợ hơn 71 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim nợ hơn 119 tỷ đồng, Công ty CP Trung Thanh nợ gần 85 tỷ đồng….