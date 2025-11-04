Mondelez Kinh Đô có Tổng Giám đốc mới

(VTC News) -

Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam bổ nhiệm ông Vaibhav Bhanchawat giữ chức vụ Tổng Giám đốc Mondelez Kinh Đô Việt Nam, kế nhiệm ông Anil Viswanathan – người đã thành công dẫn dắt Mondelez Kinh Đô Việt Nam trong vòng 3 năm.

Ông Vaibhav Bhanchawa, tân Tổng Giám đốc Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam.

Kế thừa những thành tựu mà ông Anil đã đạt được trong việc duy trì đà tăng trưởng vững chắc và khẳng định vị thế dẫn đầu của Mondelez Kinh Đô tại thị trường Việt Nam, ông Vaibhav Bhanchawat đặt mục tiêu tiếp tục nâng tầm doanh nghiệp nhằm đưa Mondelez Kinh Đô bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Doanh nghiệp sẽ tập trung vào ba trọng tâm chiến lược: Đổi mới sáng tạo, phát triển con người và thúc đẩy sáng kiến bền vững.

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và chăm sóc sức khỏe, ông Vaibhav Bhanchawat đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại Ấn Độ, Singapore, Indonesia, Nigeria và Việt Nam. Ông được ghi nhận nhờ năng lực lãnh đạo toàn diện, tư duy chiến lược, cùng thành tích nổi bật trong việc thúc đẩy tăng trưởng, dẫn dắt chuyển đổi và xây dựng đội ngũ nhân tài vững mạnh.

Ông Vaibhav Bhanchawat - Tổng Giám đốc Mondelez Kinh Đô Việt Nam - cho biết: “Tôi rất vinh dự khi được trở lại Việt Nam, một thị trường năng động nơi Mondelez Kinh Đô đã gắn bó và đồng hành cùng người tiêu dùng suốt một thập kỷ qua. Tôi tin rằng với danh mục thương hiệu nổi tiếng, năng lực sản xuất vượt trội và đội ngũ nhân sự xuất sắc, chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình dẫn dắt tương lai của ngành thức ăn nhẹ tại Việt Nam.”