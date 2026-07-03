(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 253/2026/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân 2025.

Một trong những điểm đáng chú ý của nghị định là phạm vi các khoản được trừ trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được mở rộng.

Theo đó, ngoài giảm trừ gia cảnh và các khoản bảo hiểm bắt buộc, người nộp thuế sẽ được tính thêm các khoản chi cho y tế và giáo dục - đào tạo của bản thân và người phụ thuộc.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Nghị định 253/2026/NĐ-CP, chi phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong nước thuộc danh mục được bảo hiểm y tế chi trả sẽ được khấu trừ với mức tối đa 23 triệu đồng mỗi năm.

Người dân được khấu trừ tối đa 47 triệu đồng chi phí y tế, giáo dục từ kỳ tính thuế 2026. (Ảnh minh họa)

Các khoản chi cho giáo dục - đào tạo tại cơ sở giáo dục - đào tạo trong nước, với tổng mức giảm trừ không quá 24 triệu đồng/năm, gồm: khoản tiền học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về giáo dục; các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn khác tại cơ sở giáo dục - đào tạo.

Như vậy, từ ngày 1/7, người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng mỗi năm cho khoản chi y tế, giáo dục trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Để được giảm trừ, các khoản chi phí nêu trên phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; riêng đối với khoản chi cho y tế phải có thêm bảng kê chi phí khám, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đáng lưu ý, các khoản này chỉ được chấp nhận giảm trừ khi chưa được thanh toán hoặc hỗ trợ từ các nguồn khác như ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, doanh nghiệp hoặc các tổ chức, cá nhân khác tài trợ, hỗ trợ hoặc chi trả thay.

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định, từ năm 2026, mức giảm trừ đối với người nộp thuế được nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc được nâng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, người nộp thuế có 1 người phụ thuộc và phát sinh các khoản chi phí y tế, giáo dục - đào tạo, có thể được giảm trừ lên tới 307,3 triệu đồng mỗi năm, tức 28,63 triệu đồng một tháng.

Như vậy, người nộp thuế có thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân, với mức thuế suất bắt đầu từ 5%.

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 và Nghị định 253/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Tuy nhiên, các quy định liên quan thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế 2026.