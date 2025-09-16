(VTC News) -

Bên cạnh thịt gà, thịt lợn, cá..., thịt bò là một trong những nguyên liệu được sử dụng phổ biến trong bữa cơm gia đình của người Việt. Không chỉ có hàm lượng dinh dưỡng cao, thực phẩm này còn có thể chế biến thành nhiều món ngon, trong đó có các món xào như bò xào rau củ, bò lúc lắc, bò xào hành tây...

Làm sao để xào thịt bò không ra nước?

Một trong những vấn đề hay gặp nhất khi xào thịt bò là thịt tiết nhiều nước khiến món ăn mất độ ngọt đặc trưng, kém bắt mắt. Nếu muốn xào thịt bò không ra nước, bạn cần tuân thủ các bước sau trong quá trình chế biến.

Chọn phần thịt bò phù hợp

Bí quyết đầu tiên nằm ở việc chọn phần thịt. Mỗi phần thịt bò có cấu trúc cơ và độ mỡ khác nhau. Để món bò xào ngon, mềm và ít ra nước, bạn nên chọn những phần thịt mềm như:

- Thăn nội (fillet): Phần thịt mềm nhất, rất phù hợp cho các món xào nhanh.

- Thăn ngoại: Mềm, thơm và ít gân.

- Nạm bò: Có chút mỡ, khi xào lên sẽ đậm đà hơn.

Ngoài ra, để xào thịt bò không ra nước, bạn nên dùng thịt tươi. Thịt đông lạnh, nhất là loại không được rã đông đúng cách, dễ tiết nước khi xào.

Mẹo xào thịt bò không ra nước. (Ảnh: Simply Recipes)

Ướp thịt đúng cách

Ướp thịt bò không chỉ tạo hương vị mà còn hạn chế tiết nước khi xào. Nhiều người có thói quen ướp thịt bò với nước mắm hoặc xì dầu ngay từ đầu, nhưng điều này lại là nguyên nhân khiến thịt ra nước khi xào. Thay vào đó hãy ướp đơn giản với dầu ăn, tỏi, gừng và chút tiêu. Dầu ăn sẽ giúp lớp màng bảo vệ bề mặt thịt, hạn chế mất nước khi xào.

Không nên ướp muối hay nước mắm từ đầu, vì chúng sẽ làm thịt tiết nước. Chỉ nên nêm nếm gia vị mặn khi thịt đã gần chín, lúc này nước trong thịt đã được giữ lại tốt hơn.

Làm nóng chảo trước khi cho thịt vào

Đây là một trong những bí quyết xào thịt bò không ra nước quan trọng nhất. Chảo chưa đủ nóng sẽ làm thịt bò tiết nước, vì vậy bạn hãy làm nóng chảo thật kỹ, thậm chí thấy có hơi khói bốc lên thì càng tốt. Cho một lượng dầu vừa đủ, đợi dầu nóng già rồi mới cho thịt vào. Việc này giúp mặt thịt "se lại" nhanh chóng, giữ được nước bên trong và tạo lớp caramel hóa đẹp mắt, tăng hương vị cho món ăn.

Xào nhanh tay trên lửa lớn

Thịt bò là loại thịt chín rất nhanh nên bạn không cần (và không nên) xào quá lâu. Khi cho thịt vào chảo bạn phải xào thật nhanh tay. Không nên đảo thịt liên tục hoặc xào quá kỹ.

Nếu có nhiều thịt, nên chia làm nhiều lần xào, tránh cho tất cả vào chảo một lúc khiến nhiệt độ giảm, thịt sẽ bị “luộc”. Việc xào nhanh trên lửa lớn giúp giữ được độ mềm, ngọt tự nhiên của thịt, đồng thời hạn chế việc tiết nước.

Không đậy vung khi xào thịt bò

Một lỗi thường gặp khi xào thịt bò là đậy nắp chảo với suy nghĩ sẽ giúp thịt nhanh chín và mềm hơn. Tuy nhiên, điều này lại khiến hơi nước bị giữ lại, ngưng tụ và nhỏ xuống, làm món thịt bò bị ướt, mất vị ngon. Muốn xào thịt bò không ra nước, đừng đậy vụng mà để hơi nước thoát ra ngoài, giữ cho món ăn khô ráo và thơm ngon.

Kết hợp rau củ đúng cách

Khi làm các món bò xào rau củ như bò xào cần tây, hành tây, súp lơ…, bạn nên xào rau riêng rồi để ra đĩa. Sau khi xào thịt bò, bạn trộn với rau, đảo nhanh tay và tắt bếp.

Việc này giúp rau không bị chín quá, giữ độ giòn và không làm món ăn bị ra nước quá nhiều do rau tiết nước khi đun lâu.

Một số mẹo xào thịt bò ngon

Bạn có thể cho một chút bột bắp vào thịt khi ướp để giúp thịt giữ nước tốt hơn và mềm mại hơn sau khi chín. Không rửa thịt bò quá nhiều lần với nước hoặc ngâm lâu, vì sẽ khiến thịt bị nhão, dễ tiết nước khi nấu. Nên dùng chảo chống dính hoặc chảo gang để nhiệt độ lan tỏa đều và giữ nhiệt tốt hơn.

Áp dụng đúng mẹo, bạn sẽ dễ dàng chế biến những món bò xào vừa ngon mắt vừa chuẩn vị. Các món bò xào ngon, dễ làm gồm:

- Bò xào hành tây: Thịt mềm, hành ngọt, hầu như không tiết nước.

- Bò xào cần tỏi tây: Rau thơm, giòn, thịt săn ngọt, đặc biệt hợp khẩu vị miền Bắc.

- Bò xào súp lơ, cà rốt: Màu sắc bắt mắt, dinh dưỡng cân bằng.

- Bò xào măng tây: Kiểu Âu nhưng hợp cơm Việt, hạt thịt giữ trọn vị.