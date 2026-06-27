Mẹo bóc vỏ trứng luộc cực nhanh

(VTC News) -

Trứng luộc là một nguyên liệu cơ bản, xuất hiện từ những bữa ăn sáng vội vã, đĩa salad thanh mát cho đến bát thịt kho tàu đậm đà. Tuy nhiên, bất kỳ ai từng vào bếp đều ít nhất một lần trải qua cảm giác bực bội khi bóc một quả trứng luộc: phần vỏ dính chặt vào lòng trắng, kéo theo từng mảng thịt trứng vỡ vụn, để lại một thành phẩm nham nhở và mất thẩm mỹ.

Nhiều người cho rằng bóc trứng dễ hay khó là do hên xui. Thế nhưng, dưới lăng kính của khoa học thực phẩm, việc bóc vỏ trứng là một quá trình có thể kiểm soát hoàn toàn thông qua việc vận dụng các nguyên lý về nhiệt động lực học và độ pH. Dưới đây là sự tổng hợp các kỹ thuật chuẩn xác nhất giúp bạn lột vỏ trứng chỉ trong vài giây.

Muốn bóc vỏ trứng luộc nhanh cần biết điều này

Để giải quyết vấn đề, chúng ta cần thấu hiểu cấu trúc của quả trứng. Nằm ngay dưới lớp vỏ canxi cứng cáp là một lớp màng sinh học mỏng (màng keratin). Ở những quả trứng mới đẻ, lòng trắng có tính axit nhẹ (độ pH thấp). Môi trường axit này khiến các protein trong lòng trắng liên kết cực kỳ chặt chẽ với lớp màng keratin bên trong vỏ. Khi luộc, lòng trắng đông lại và hòa làm một với lớp màng này, dẫn đến hiện tượng sát vỏ.

Ngược lại, khi trứng được bảo quản vài ngày, CO2 bên trong quả trứng sẽ thoát dần ra ngoài qua các lỗ li ti trên vỏ. Quá trình này làm độ pH của lòng trắng tăng lên, trở nên kiềm hơn, khiến liên kết giữa lòng trắng và màng vỏ yếu đi. Đồng thời, túi khí ở buồng trứng to ra, tạo khoảng trống giúp việc bóc tách trở nên dễ dàng. Hãy sử dụng trứng đã được mua từ 3 đến 5 ngày thay vì trứng vừa mới đẻ.

Nếu biết mẹo bóc vỏ trứng luộc sẽ giúp bạn vừa nhanh vừa giữ nguyên hình dáng hoàn hảo của trứng. (Ảnh: CTW)

Luộc trứng bằng nước sôi

Cách bạn bắt đầu luộc trứng sẽ quyết định 50% sự thành bại của việc bóc vỏ.

Luộc bằng nước sôi: Đa số chúng ta có thói quen cho trứng vào nồi nước lạnh rồi mới bật bếp. Đây là một sai lầm cơ bản. Việc nhiệt độ tăng từ từ sẽ khiến các protein trong lòng trắng có quá nhiều thời gian để bám rễ và hòa vào lớp màng vỏ trước khi đông cứng. Thay vào đó, hãy đợi nước sôi bùng rồi mới từ từ thả trứng vào. Nhiệt độ cao đột ngột sẽ khiến bề mặt ngoài cùng của lòng trắng đông tụ ngay lập tức, ngăn chặn sự kết dính với màng vỏ.

Nếu cho nửa thìa cà phê baking soda vào nồi nước luộc, tính kiềm của baking soda sẽ thẩm thấu qua vỏ, làm tăng độ pH của lòng trắng, nới lỏng liên kết protein với màng vỏ.

Nếu dùng một chút giấm và muối, tính axit của giấm sẽ làm mềm lớp vỏ canxi, trong khi muối giúp lòng trắng đông tụ nhanh hơn ở các vết nứt (nếu có), ngăn trứng bị trào ra ngoài.

Sốc nhiệt bằng nước đá

Đây là nguyên lý vật lý quan trọng nhất không thể bỏ qua. Ngay khi trứng vừa đạt độ chín mong muốn (từ 6 phút cho trứng lòng đào đến 10 phút cho trứng chín kỹ), bạn phải lập tức vớt trứng ra và thả chìm vào một tô nước đá lạnh.

Khi quả trứng đang ở nhiệt độ gần 100°C đột ngột gặp môi trường 0°C, hiện tượng co ngót nhiệt lượng sẽ xảy ra. Phần lòng trắng trứng bên trong sẽ co lại một chút, tách rời khỏi lớp vỏ cứng. Đồng thời, sự giảm nhiệt đột ngột tạo ra sự chênh lệch áp suất, hút một lượng nước siêu nhỏ xâm nhập qua vỏ, tạo thành một lớp chất bôi trơn mỏng nằm giữa lòng trắng và màng vỏ. Quá trình ngâm nước đá nên kéo dài ít nhất 5 đến 10 phút để quả trứng nguội hoàn toàn tới tận lõi.

Bóc trứng luộc dưới vòi nước giúp trứng luộc giữ được vẻ hoàn hảo. (Ảnh: WH)

Kỹ thuật bóc vỏ trứng luộc siêu tốc

Khi quả trứng đã được chuẩn bị hoàn hảo qua các bước hóa - lý trên, bạn có thể áp dụng 1 trong 3 thao tác vật lý sau để loại bỏ lớp vỏ chỉ trong vòng 3 đến 5 giây:

Kỹ thuật lăn trên mặt phẳng: Đập nhẹ quả trứng lên mặt bàn để tạo một vết nứt. Đặt lòng bàn tay lên quả trứng, ấn một lực vừa đủ và lăn nhẹ quả trứng về phía trước. Lớp vỏ sẽ vỡ vụn thành một mạng lưới khảm. Lúc này, màng sinh học đã tách rời khỏi lòng trắng, bạn chỉ cần túm lấy một đầu màng và tuốt nhẹ, toàn bộ lớp vỏ sẽ bong ra thành một mảng lớn.

Kỹ thuật lắc trong hũ thủy tinh: Đặt 1-2 quả trứng luộc vào một hũ thủy tinh hoặc cốc nhựa cứng. Đổ một ít nước lạnh vào (ngập khoảng 1/3 quả trứng), đậy kín nắp và lắc mạnh tay trong khoảng 5 giây. Động năng từ sự va đập kết hợp với lực thủy động học của nước sẽ xé toạc lớp vỏ canxi. Khi mở nắp ra, lớp vỏ gần như đã tự tuột ra khỏi quả trứng.

Bóc dưới vòi nước chảy: Nếu không có sẵn hũ thủy tinh, hãy đập dập vỏ trứng và tiến hành bóc dưới vòi nước đang chảy nhẹ. Dòng nước sẽ len lỏi vào giữa vỏ và lòng trắng, hoạt động như một cái nêm thủy lực, đẩy lớp màng ra xa và rửa trôi các mảnh vụn canxi nhỏ, giúp trứng không bị xước và sạch sẽ tuyệt đối.

Việc nấu ăn không chỉ là một nghệ thuật mà còn là một bộ môn khoa học thực nghiệm. Thấu hiểu bản chất của nguyên liệu và vận dụng linh hoạt các nguyên lý tự nhiên, những công việc bếp núc tưởng chừng như tỉ mỉ và phiền toái nhất sẽ trở nên nhẹ nhàng, tinh tế và đầy cảm hứng.