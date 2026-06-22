5 mẹo hay giúp bạn nấu ăn nhanh hơn mỗi ngày

(VTC News) -

Trong guồng quay hối hả của nhịp sống hiện đại, việc chuẩn bị những bữa cơm gia đình đầy đủ dinh dưỡng thường vấp phải rào cản lớn nhất: Thời gian. Rất nhiều người phải mất từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ loay hoay trong bếp để hoàn thiện một mâm cơm cơ bản. Đứng ở góc độ quản trị thời gian, sự chậm trễ này hiếm khi xuất phát từ sự vụng về của đôi tay, mà chủ yếu do thiếu một quy trình làm việc được thiết kế tối ưu.

Nấu ăn, về bản chất, là một tổ hợp các phản ứng vật lý và hóa học diễn ra liên tục. Để làm chủ quá trình này, biến gian bếp thành một dây chuyền vận hành trơn tru và hiệu quả, bạn có thể ứng dụng 5 mẹo mang tính hệ thống đã được các chuyên gia ẩm thực và chuyên gia tối ưu hóa khuyên dùng.

Lập thực đơn và sơ chế hàng loạt

Nguyên nhân lớn nhất gây lãng phí thời gian chính là hội chứng mệt mỏi vì quyết định. Việc mở tủ lạnh ra và tự hỏi "Hôm nay ăn gì?" có thể ngốn của bạn hàng chục phút mỗi ngày. Giải pháp cốt lõi là hãy biến việc này thành một hệ thống có thể dự đoán trước.

Hãy dành ra 15 đến 20 phút vào cuối tuần để phác thảo thực đơn cho cả 7 ngày. Dựa trên thực đơn đó, bạn áp dụng nguyên lý xử lý hàng loạt. Sau khi đi chợ về, thay vì cất nguyên túi nylon vào tủ lạnh, hãy sơ chế ngay lập tức. Rau được nhặt sạch, chia thành từng hộp; hành tỏi được bóc vỏ, xay nhuyễn và cất vào hũ thủy tinh; các loại thịt cá được rửa sạch, thái sẵn, tẩm ướp gia vị và chia thành từng khẩu phần nhỏ trong các hộp/túi zip trữ đông.

Việc gom các tác vụ giống nhau lại để xử lý một lần sẽ cắt giảm tới 40% thời gian lắt nhắt của các ngày trong tuần.

Lập sẵn thực đơn, sơ chế hàng loạt giúp bạn nấu ăn nhanh hơn. WH

Tránh "thái đến đâu xào đến đó"

Trong giới ẩm thực chuyên nghiệp của Pháp, triết lý "Mise en place" (mọi thứ ở đúng vị trí) là nguyên tắc tôn chỉ. Khi bước vào bếp, tuyệt đối không áp dụng thói quen thái đến đâu, xào đến đó. Sự vội vã này sẽ dẫn đến sự hoảng loạn, khiến món ăn bị cháy khét hoặc gia vị bị bỏ quên.

Theo nguyên tắc này, trước khi bật bếp lửa, bạn phải hoàn tất 100% công đoạn chuẩn bị. Hãy lấy toàn bộ nguyên liệu cần thiết ra khỏi tủ lạnh. Thái sẵn rau củ, thịt cá và để vào từng bát riêng biệt; pha sẵn các loại nước xốt vào một chén nhỏ.

Việc tổ chức không gian làm việc một cách tuyến tính từ sơ chế -> nấu nướng -> trình bày giúp não bộ không bị phân tâm. Bạn chỉ việc đứng tại vị trí khu vực bếp nấu, tuần tự cho các nguyên liệu vào chảo theo đúng thời gian nhiệt động lực học yêu cầu mà không phải chạy đi chạy lại tìm kiếm.

Thái mảnh nguyên liệu, dùng ấm siêu tốc

Tốc độ chín của thực phẩm phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình truyền nhiệt. Đứng ở góc độ vật lý, việc tăng diện tích tiếp xúc của thực phẩm với nguồn nhiệt sẽ rút ngắn thời gian làm chín một cách đáng kinh ngạc.

Thay vì hầm nguyên một khối thịt lớn hay thái củ quả thành những khúc to, hãy thái chúng thành dạng sợi, hạt lựu hoặc những lát mỏng vừa ăn.

Bên cạnh đó, một mẹo quản lý nhiệt năng cực kỳ thông minh là sử dụng ấm siêu tốc. Khi cần đun canh, luộc rau hay nấu mì, thay vì đặt nồi nước lạnh lên bếp ga/bếp từ và chờ đợi, hãy đun sôi nước bằng ấm siêu tốc (thiết bị có thanh nhiệt trực tiếp giúp nước sôi nhanh gấp 3 lần), sau đó mới đổ vào nồi để nấu. Thao tác này giúp bạn tiết kiệm được 5-7 phút chờ đợi chết mỗi bữa ăn.

Nấu song song

Một gian bếp truyền thống thường gặp hiện tượng nút thắt cổ chai khi mọi món ăn đều phải chờ đến lượt được nấu trên 1-2 bếp đun. Để giải quyết, hãy chuyển từ tư duy làm việc tuần tự sang xử lý song song bằng cách tận dụng hệ sinh thái thiết bị điện thông minh.

Trong khi bếp từ đang bận rộn với món canh hầm, bạn có thể lập trình nồi cơm điện thực hiện chức năng nấu cơm kết hợp hấp rau củ ở tầng trên. Đồng thời, giao phó món mặn cá nướng, thịt quay, sườn nướng cho nồi chiên không dầu hoặc lò nướng. Các thiết bị này sở hữu bộ đếm thời gian và kiểm soát nhiệt độ tự động, giúp bạn mua được một lượng lớn thời gian rảnh tay mà không sợ thức ăn bị cháy khét.

Làm đến đâu dọn đến đó

Một bữa ăn chưa thể coi là hoàn tất nếu bồn rửa vẫn còn chất cao như núi. Sự e ngại nấu nướng đôi khi không đến từ việc nấu, mà đến từ nỗi ám ảnh dọn dẹp. Hãy áp dụng triết lý làm đến đâu, dọn đến đó.

Trong quá trình nấu nướng, luôn có những khoảng thời gian chờ (thời gian chờ nước sôi, chờ chảo nóng, chờ thịt chín). Thay vì bấm điện thoại, hãy tận dụng chính những khoảng thời gian chết này để rửa sạch thớt, dao, bát đĩa sơ chế, hoặc dùng khăn microfiber lau nhanh mặt bếp tươm dầu mỡ. Bằng cách luân chuyển công việc liên tục, khi món ăn cuối cùng được dọn ra đĩa, gian bếp của bạn cũng đã trở lại trạng thái sạch sẽ gọn gàng.

Nấu ăn nhanh không đồng nghĩa với sự cẩu thả hay làm giảm chất lượng bữa ăn. Áp dụng 5 mẹo trên là một quá trình rèn luyện tư duy tổ chức, biến không gian bếp thành một cỗ máy vận hành khoa học. Qua đó, bạn không chỉ tiết kiệm được thời gian và công sức, mà còn khơi dậy lại niềm vui và sự đam mê trong nghệ thuật chăm sóc bữa ăn cho gia đình mỗi ngày.