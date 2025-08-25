Mê võ Thiếu Lâm, cậu bé luyện Thiết Sa Chưởng, đập vỡ 10 nghìn viên gạch

(VTC News) -

Ngày 11/5, tại buổi biểu diễn thực cảnh có tên “Thiền Tông Thiếu Lâm – Đại nhạc kịch”, các tiết mục như quyền pháp Thiếu Lâm truyền thống, La Hán trận và 18 loại binh khí lần lượt xuất hiện. Nhưng điều khiến khách tham quan ấn tượng nhất vẫn là màn trình diễn đập vỡ gạch của 1 thiếu niên luyện võ công Thiếu Lâm.

Thiếu niên này tên là Cô Kiệt, quê ở Tứ Xuyên. Lúc nhỏ, khi cha mẹ thường đi làm xa, Cô Kiệt thường xem các bộ phim võ thuật của Lý Liên Kiệt, Ngô Kinh và Vương Bảo Cường. Những cảnh kung fu và kiếm hiệp trong phim đã đồng hành cùng tuổi thơ Cô Kiệt. Võ thuật Thiếu Lâm cùng kung fu trở thành giấc mơ lớn của Cô Kiệt.

“Tôi muốn học kung fu, gia đình cũng ủng hộ. Sau đó tôi đến Đăng Phong, học được các môn võ như Đại Thông Tí, Tiểu La Hán, và Thái Tổ Trường Quyền”, Cô Kiệt chia sẻ.

Cô Kiệt biểu diễn tiết mục đập vỡ gạch

Sau 10 năm học tập ở Đăng Phong, Cô Kiệt thành thạo quyền pháp Thiếu Lâm, cùng các loại binh khí như lang nha bổng, nguyệt nha sạn, trường thương… Cô Kiệt ban đầu học quyền Thiếu Lâm, côn thuật và kiếm pháp. Năm thứ 3, cậu vào đội biểu diễn theo huấn luyện viên Đổng Cao Lôi luyện quyền pháp, binh khí và ngạnh khí công, dần dần biến cơ thể thành như thép cứng.

Đặc biệt, tay phải Cô Kiệt luyện Thiết Sa Chưởng giúp cậu nổi bật tại trường và các buổi biểu diễn võ thuật.

Thiết Sa Chưởng là môn quyền pháp kinh điển của Thiếu Lâm. Khi luyện thành Thiếu Sa Chưởng thì đôi tay được cho là cứng như thép, quyền đánh ra có uy lực cực mạnh, là môn bắt buộc của các nhà sư võ thuật.

Cô Kiệt luyện phát lực chủ yếu bằng đập tay xuống cát. Sau 2 tháng cậu chuyển sang luyện với đá. Trong 2 năm Cô Kiệt luyện đều đặn gần 2 tiếng mỗi ngày trên những viên đá bọc vải, rồi 5 năm tiếp theo mỗi ngày đập bi thép không ngừng.

Cô Kiệt luyện Thiết Sa Chưởng nhiều năm nên có thể đập vỡ gạch

Sau khi luyện Thiết Sa Chưởng Cô Kiệt còn dùng thuốc bí truyền để ngâm tay, khử trùng giảm sưng, giúp hoạt huyết, tăng cường gân cốt. Hiện nay, sau 8 năm luyện Thiết Sa Chưởng, Cô Kiệt vẫn kiên trì luyện tập với bi thép 1–2 giờ/ngày, số gạch cậu đã đập vỡ lên tới hơn 10.000 viên.

“Trường của tôi mỗi quý đặt hơn 1.000 viên gạch. Tôi dùng tay không đập gạch không có tiểu xảo nào, tất cả dựa vào nội công!”, huấn luyện viên Đổng Cao Lôi nói. Gạch mà Cô Kiệt dùng trong luyện tập và biểu diễn giống gạch người dân sử dụng. Tuy nhiên gạch mà Cô Kiệt sử dụng là loại gạch lát sân, có độ cứng cao hơn so với gạch xanh mà người dân thường sử dụng.

Cô Kiệt giơ viên gạch mình đã đập vỡ

Cô Kiệt biểu diễn ở khu du lịch khác với luyện tập ở trường khi mà cậu phải đối mặt với dòng khách đông đúc. Tuy nhiên Cô Kiệt thấy bản thân thông qua việc biểu diễn này còn tăng cường ý chí, tăng khả năng giao tiếp và biểu đạt – khác với luyện tập ngày qua ngày ở trường. Kinh nghiệm này sẽ giúp ích nhiều cho công việc huấn luyện sau này.

“Tôi còn 3 năm tập trung học kung fu và các môn thể thao khác, sau này có cơ hội tôi muốn trở về quê truyền bá võ Thiếu Lâm”, Cô Kiệt chia sẻ. Mục tiêu phía trước của cậu là theo học kinh nghiệm giảng dạy của HLV Đổng Cao Lôi trước khi về quê hương truyền bá võ thuật.