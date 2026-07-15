Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp được ưa chuộng hiện nay

(VTC News) -

Trong bối cảnh quỹ đất thành thị ngày càng thu hẹp, nhà ống 3 tầng trở thành lựa chọn tối ưu của nhiều gia đình.

Nhà ống là gì?

Nhà ống (hay còn gọi nhà phố, nhà lô liền kề) là loại hình nhà ở được xây dựng trên những lô đất có dạng hình chữ nhật, với đặc trưng là chiều ngang (mặt tiền) hạn chế, thường chỉ từ 3m đến 6m, trong khi chiều sâu (chiều dài) gấp nhiều lần, phổ biến từ 10m đến 20m.

Do đặc thù quỹ đất hạn hẹp tại các đô thị lớn, nhà ống thường được thiết kế xây cao tầng (từ 2 đến 5 tầng) để tối ưu hóa diện tích sử dụng.

Ưu điểm của nhà ống là chi phí xây dựng vừa phải, thời gian thi công nhanh.

Tuy nhiên, do diện tích bề ngang hẹp và các mặt bên thường giáp sát với nhà hàng xóm, nhà ống dễ gặp phải hạn chế về ánh sáng và sự thông thoáng. Để khắc phục nhược điểm này, các kiến trúc sư thường tích hợp thêm giải pháp giếng trời, khoảng thông tầng hoặc ban công xanh.

Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp phổ biến hiện nay

Nhà ống 3 tầng hiện đại

(Ảnh: Vĩnh Tường)

Nhà ống 3 tầng nổi bật với kiến trúc hiện đại, sử dụng tông màu trắng chủ đạo kết hợp hài hòa với các mảng ốp gỗ ấm áp và gạch thông gió tinh tế.

Điểm nhấn ấn tượng là dải cây xanh thẳng đứng chạy dọc theo mặt tiền, mang đến không gian sống tươi mát và gần gũi với thiên nhiên.

Nhà ống 3 tầng tân cổ điển

(Ảnh: Internet)

Mẫu nhà ống 3 tầng tân cổ điển nổi bật với gam màu trắng chủ đạo, đan xen những chi tiết cầu kỳ, mang đến vẻ đẹp sang trọng, tinh tế.

Nhà ống 3 tầng đơn giản

(Ảnh: Vĩnh Tường)

Nhà ống mái bằng thiết kế vuông vắn, đơn giản đang được nhiều người ưa chuộng. Hệ thống cửa kính giúp lấy ánh sáng tự nhiên tối đa.

Nhà ống 3 tầng mái Thái

(Ảnh: Duraflex)

Mái Thái góp phần tăng độ cao cho ngôi nhà, đồng thời tạo cảm giác thanh thoát và sang trọng. Với khả năng chống nóng và thoát nước nhanh, nhà ống mái Thái phù hợp với khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam.

Nhà ống 3 tầng 1 tum

(Ảnh: Decoxdesign)

Nhà ống 3 tầng 1 tum giúp mở rộng không gian sử dụng theo chiều cao nhưng không phát sinh quá nhiều chi phí. Thiết kế tầng tum còn giúp căn nhà trông vững chãi, sang trọng hơn.