(VTC News) -

Nhà ống không chỉ là kiểu nhà ở quen thuộc tại Việt Nam mà còn phản ánh đặc điểm quy hoạch đô thị và nhu cầu sử dụng thực tế của người dân.

Nhà ống là gì?

Nhà ống là kiểu nhà có mặt tiền hẹp nhưng chiều sâu lớn. Trong đó, chiều ngang từ khoảng 3-6 m và chiều dài từ 10-25 m hoặc hơn. Đây là dạng nhà ở phổ biến tại các khu đô thị, nơi quỹ đất hạn chế và mật độ dân cư cao.

Để mở rộng không gian sử dụng, nhà ống thường được thiết kế từ 2 tầng trở lên, kết hợp cầu thang ở giữa hoặc cuối nhà.

Hiện nay, nhiều mẫu nhà ống còn được bố trí giếng trời, sân sau hoặc ban công nhằm tăng khả năng lấy sáng, lưu thông không khí và tạo cảm giác thông thoáng cho không gian sống.

Nhà ống có mặt tiền hẹp nhưng chiều sâu lớn. (Ảnh: Ttcomgroup)

Vì sao nhà ống phổ biến tại Việt Nam?

Nhà ống được nhiều gia đình lựa chọn nhờ bởi có nhiều ưu điểm và phù hợp với diện tích đất.

Phù hợp với đặc điểm quỹ đất đô thị

Tại các thành phố lớn và khu dân cư đông đúc, phần lớn lô đất có mặt tiền nhỏ nhưng chiều sâu dài.

Trong khi đó, thiết kế nhà ống tận dụng hiệu quả dạng đất này, giúp khai thác tối đa diện tích xây dựng mà vẫn đảm bảo đầy đủ công năng sử dụng. Đây là giải pháp phù hợp trong bối cảnh giá đất ngày càng tăng và quỹ đất ngày càng khan hiếm.

Thời gian thiết kế, thi công nhanh

Các mẫu thiết kế nhà ống thường theo một kiến trúc đơn giản. Vì vậy, quá trình thi công nhanh hơn các mẫu nhà khác. Đây cũng là yếu tố giúp tiết kiệm chi phí xây nhà.

Tối ưu diện tích sử dụng

Dù mặt tiền không lớn, nhà ống vẫn mang lại diện tích sử dụng đáng kể nhờ thiết kế nhiều tầng. Các không gian như phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và khu sinh hoạt chung được bố trí theo chiều cao, giúp tận dụng tối đa diện tích đất.

Các mẫu nhà ống hiện đại còn ứng dụng thiết kế mở, hạn chế vách ngăn và sử dụng nội thất thông minh để tạo cảm giác rộng rãi hơn so với diện tích thực tế.

Nhà ống giúp tối ưu diện tích sử dụng. (Ảnh: AI)

Dễ dàng cải tạo và nâng cấp

Nhà ống có kết cấu tương đối linh hoạt, giúp việc sửa chữa, cải tạo hoặc mở rộng thuận tiện hơn. Khi nhu cầu sử dụng tăng lên, gia chủ có thể nâng thêm tầng, thay đổi công năng từng phòng hoặc cải tạo mặt tiền để phù hợp với xu hướng kiến trúc mới.

Có thể kết hợp ở và kinh doanh

Nhiều gia chủ chọn nhà ống vì có thể vừa ở vừa kinh doanh. Với lợi thế mặt tiền hướng ra đường, tầng một thường được sử dụng làm cửa hàng, văn phòng, quán cà phê hoặc showroom, trong khi các tầng trên phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Đa dạng phong cách thiết kế

Hiện nay, nhà ống được thiết kế theo nhiều phong cách khác nhau như hiện đại, tối giản, tân cổ điển...

Nhờ sự phát triển của ngành kiến trúc, các giải pháp như giếng trời, cửa kính lớn, sân trong, vườn đứng hay hệ thống thông gió tự nhiên được ứng dụng rộng rãi, giúp khắc phục nhược điểm thiếu sáng và bí bách vốn có của nhà ống truyền thống.