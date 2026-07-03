Mất bàn thắng phút cuối, HLV Croatia chê trọng tài 'rất kém'

(VTC News) -

Đội tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1 trước Croatia ở vòng 1/16 FIFA World Cup 2026. Trọng tài chính Espen Eskas trở thành tâm điểm khi từ chối 4 bàn thắng (mỗi đội 2 lần). Trong đó, khoảnh khắc nghiệt ngã nhất với Croatia là quyết định hủy pha ghi bàn gỡ hòa 2-2 trong thời gian bù giờ hiệp 2. Huấn luyện viên Zlatko Dalic của Croatia bức xúc với trọng tài, không phải chỉ vì giây phút cay đắng cuối trận.

Ông Dalic nói trong buổi họp báo: "Trọng tài đã điều hành trận đấu rất kém. Tôi không thấy tình huống thổi phạt lỗi nào có lợi cho đội tuyển Croatia cả. Trọng tài rõ ràng đã làm không tốt. Tuy nhiên, đội tuyển Croatia thì đã thất bại rồi và chúng tôi không có quyền bình luận nhiều. Tôi rất tiếc về kết quả này".

Đội tuyển Croatia chỉ trích trọng tài Espen Eskas.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia xứng đáng là cuộc đọ sức hấp dẫn nhất cho đến thời điểm này tại World Cup 2026. Hai đội cống hiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn. Sau khi Perisic mở tỉ số cho Croatia và Ronaldo gỡ hòa cho Bồ Đào Nha, trận đấu càng trở nên khó lường hơn ở những phút cuối.

Sự kịch tính được đẩy lên cao trong thời gian bù giờ kéo dài tới gần 20 phút. Goncalo Ramos đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn 2-1 ở phút 90+3. Croatia gỡ hòa ở phút 90+11, khoảng thời gian được gọi là “bù giờ của bù giờ”.

Tuy nhiên, VAR và cảm biến siêu nhỏ bên trong quả bóng cứu Bồ Đào Nha thoát khỏi bàn thua. Trọng tài xác định lỗi việt vị và hủy bàn thắng. Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 và giành quyền vào vòng 1/8 gặp Tây Ban Nha

"Trước hết, xin chúc mừng Bồ Đào Nha và tôi chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất trong phần còn lại của giải đấu. Kế hoạch cho hiệp một là không để thủng lưới, nhưng hàng phòng ngự không nên lùi sâu đến vậy. Chúng tôi đã phòng ngự tốt và không để thủng lưới bàn nào.

Trong hiệp hai, chúng tôi đã xoay chuyển cục diện trận đấu theo hướng có lợi cho mình, tạo ra nhiều cơ hội và cuối cùng, chúng tôi không đáng phải nhận kết quả này. Tôi chỉ có thể chúc mừng các cầu thủ, nhưng, dù sao thì, trong hai trận đấu trước đó, đôi khi chúng tôi đã gặp may mắn," HLV Dalic kết luận.