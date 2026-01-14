Manh mối mới vụ 2 phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên: Nghi phạm bỏ xe máy tại Bắc Ninh

(VTC News) -

Tối 14/1, lãnh đạo Công an phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại Hưng Yên), nghi phạm gây ra 2 vụ án mạng trong chiều 14/1 tại tỉnh Hưng Yên xuất hiện tại phường Thuận Thành và bỏ lại xe máy ven đường, tiếp tục lẩn trốn.

Xe máy của nghi phạm để lại ven đường ở Bắc Ninh.

Sau khi nắm được thông tin, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an Hưng Yên triển khai truy tìm nghi phạm, đồng thời rà soát nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera giao thông và khu dân cư.

Khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, tại khu vực Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên, nghi phạm Kiều Ngọc Anh sát hại một phụ nữ 20 tuổi, rồi cướp xe máy. Sau đó, hắn lấy đi chiếc xe máy cùng một số tài sản của nạn nhân.

Hiện trường vụ án mạng tại Khu công nghiệp Phố Nối A khiến nữ công nhân 20 tuổi thiệt mạng.

Sau đó, Kiều Ngọc Anh tiếp tục di chuyển về khu vực thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo dùng dao tấn công người phụ nữ sinh năm 1982, quê xã Lạc Đạo. Nạn nhân bị thương, chạy vào nhà dân nhưng sau đó tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, hung thủ cũng lấy đi một số tài sản của nạn nhân và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cơ quan chức năng cảnh báo Kiều Ngọc Anh là đối tượng có hành vi đặc biệt nguy hiểm. Khi phát hiện hoặc có thông tin về nơi ẩn náu của kẻ này, người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận mà cần báo ngay cho lực lượng chức năng nơi gần nhất.