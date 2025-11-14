Đóng

Mailisa tại TP.HCM mở cửa trở lại: Uy tín thương hiệu bị đặt dấu hỏi

(VTC News) -

Mailisa tại TP.HCM mở cửa trở lại sau khám xét nhưng lượng khách thưa thớt, chủ yếu là khách quen hoặc đã đặt lịch từ trước.

LINH NGÂN
