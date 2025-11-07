Mách bạn chơi Sun World Ha Long mùa đông chuẩn bài

(VTC News) -

Cáp treo Nữ Hoàng – chạm vào “kỳ quan trên không”

Từng được tạp chí danh tiếng Condé Nast Traveler xếp vào danh sách 51 điểm đến đẹp nhất thế giới, Vịnh Hạ Long được miêu tả như “bức tranh thủy mặc sống động” với làn nước trong xanh như ngọc, những hòn đảo đá vôi trải rộng khắp mặt vịnh. Và có lẽ, một trong những cách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp ấy là ngắm nhìn từ trên cao qua hành trình cáp treo băng vịnh – nơi du khách có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh di sản thiên nhiên hùng vĩ.

Cáp treo Nữ hoàng, Sun World Ha Long.

Vào mùa đông, khi sương mỏng giăng trên mặt biển, vịnh Hạ Long hiện lên với vẻ đẹp trầm tĩnh và huyền ảo đến khó tin. Từ trong cabin cáp treo Nữ Hoàng có sức chứa lớn nhất thế giới, du khách có thể thấy những khối núi đá vôi ẩn hiện, những dải sóng lăn tăn phản chiếu ánh nắng hanh vàng. Cảm giác lơ lửng khiến chuyến “xuyên không” bằng cáp treo giữa mùa đông trở thành trải nghiệm vừa lãng mạn, vừa đặc biệt hiếm có.

Từ 15/11 đến 2/12/2025, Sun World Ha Long dành tặng cho du khách mọi lứa tuổi chương trình chính sách giá hấp dẫn, mang đến cơ hội giải trí mùa đông với chi phí tiết kiệm chưa từng có. Theo đó, giá vé cáp treo Nữ hoàng (2 chiều) - Đồi Mặt Trời chỉ còn 150.000 đồng/người, miễn phí cho trẻ em dưới 1m.

Cáp treo đưa du khách lên đồi Mặt trời khám phá văn hóa Nhật Bản.

Cáp treo hiện tại mở cửa cho du khách từ 14h đến 20h vào các ngày trong tuần và từ 9h đến 20h vào hai ngày cuối tuần Thứ Bảy & Chủ Nhật. Tấm vé bao gồm cáp treo Nữ Hoàng và trải nghiệm miễn phí tại Đồi Mặt Trời như: Khu trưng bày tượng sáp, Khu vui chơi trẻ em Kidoland, Khu video game Arcade zone (tầng 1), Làn trượt Samurai, tham quan Vườn Nhật, tham quan Làng rèn Thần kiếm, Bảo Hải Linh Thông Tự.

Khám phá tinh hoa văn hóa Việt - Nhật tại Đồi Mặt trời

Cảm nhận thiên nhiên mùa đông đặc trưng của vùng vịnh đã thú vị, du khách còn có được những dư vị đặc biệt an bình, đậm chất thiền Nhật Bản ngay giữa lòng Quảng Ninh tại khu vườn Nhật - Zen Garden, nằm trên Đồi Mặt trời.

Trải dài trên diện tích 7000m2, Zen Garden được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh thế giới Bill Bensley bao gồm: Hệ thống đường dạo, núi Phú Sĩ thu nhỏ, thác nước, hồ cá Koi, cây bonsai, đèn đá, thảm cỏ Nhật, cây cầu Koi đỏ rực… Không gian trong lành và đậm chất “xứ sở Phù Tang” khiến bạn thấy như đang được dạo bước ngay tại chính khu vườn Okayama Korakuen nổi tiếng của Nhật Bản.

Làng rèn thần kiếm.

Nếu yêu thích những câu chuyện về văn hóa Nhật Bản, du khách nhất định nên ghé qua Làng Rèn Thần Kiếm – nơi tái hiện một cách sống động nghề rèn kiếm truyền thống của đất nước mặt trời mọc. Làng Rèn Thần Kiếm không chỉ là nơi để tìm hiểu về nghệ thuật chế tác kiếm mà còn mang đến cảm giác như đang lạc vào một phần của lịch sử Nhật Bản cổ đại.

Bảo Hải Linh Thông Tự.

Không gian an yên của Bảo Hải Linh Thông Tự nằm phía bên kia cây Cầu May nối liền hai ngọn đồi, mang đến những khoảnh khắc an tĩnh, trang nghiêm với chiều sâu văn hoá tâm linh. Quần thể mang nét kiến trúc chùa Việt cổ thế kỷ 17-18 và nghệ thuật tạo tác tượng Phật độc đáo của thời kỳ này. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa là một Vịnh Hạ Long bình yên trong ánh chiều buông.

Tiếng chuông chùa, làn khói trầm thoảng trong gió mang đến cảm giác yên bình, thư thái cho những ai tìm đến. Tổ hợp những công trình và trải nghiệm trên khu đồi mang đến một sắc đông đặc biệt riêng có cho khách đến Hạ Long dịp này.

Du ngoạn vũ trụ giải trí sôi động

Đến Đồi Mặt trời tại Sun World Ha Long, du khách còn được trải nghiệm thiên đường giải trí dành cho cả gia đình, nơi mọi thành viên đều có thể cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc vui chơi trọn vẹn với hàng loạt hoạt động giải trí hấp dẫn.

Làn trượt Samurai.

Nếu đi cùng trẻ nhỏ, khu vui chơi trong nhà Kidoland và Video Game Arcade Zone sẽ là lựa chọn lý tưởng. Cả gia đình còn có thể ghé thăm Bảo tàng Tượng Sáp, check-in các nhân vật nổi tiếng trên thế giới như Thành Long, Michael Jackson hay Mr.Bean với sự chế tác tinh xảo và độ chân thực cao. Còn nếu muốn trải nghiệm cảm giác mạnh, Làn Trượt Samurai sẽ là thử thách không thể bỏ lỡ.

Hai cung đường trượt đầy kịch tính đưa người chơi qua những vòng xoáy liên tiếp và đường hầm tối bí ẩn, mang lại cảm giác phấn khích tột độ. Phần thưởng xứng đáng cho những “chiến binh” chinh phục thử thách này chính là khung cảnh ngoạn mục của cầu Bãi Cháy và Hạ Long từ trên cao.

Từ ngày 1/11 đến 11/11, du khách đến Sun World Ha Long còn được nhận thêm ưu đãi 11% (tối đa 111k) cho hóa đơn từ 1 triệu khi mua vé trực tuyến qua website hoặc ứng dụng Sun Paradise Land. Đặc biệt, vào hai khung giờ vàng từ 8h - 10h và 20h - 22h, du khách còn được hưởng ưu đãi “mua 4 tính tiền 3”, mang đến thêm cơ hội tiết kiệm chi phí để thoải mái tận hưởng trọn vẹn những ngày vui chơi về đông bên vịnh di sản.