Lý TIểu Long khiến nhà vô địch Judo phục sát đất thế nào?

(VTC News) -

Hayward Nishioka (sinh năm 1942), đai đen 9 đẳng judo, từng là nhà vô địch judo tại Đại hội Thể thao Liên Mỹ 1967. Ông đã giành 5 chức vô địch quốc gia liên tiếp từ 1965 đến 1970 và được xếp hạng thứ 5 thế giới vào các năm 1965 và 1967. Hayward Nishioka từng đấu tập với Lý Tiểu Long và cũng là người bạn thân thiết với huyền thoại võ thuật này.

Lý Tiểu Long và Judo

Trên thực tế, Lý Tiểu Long thường làm quen, giao lưu với các võ sĩ của các môn phái khác nhau để hoàn thiện kỹ năng của bản thân. Lý Tiểu Long đặc biệt đánh giá cao Judo hơn Karate hay Aikido.

“Judo là môn gần với thực chiến nhất”, Lý Tiểu Long từng nói. Với Lý Tiểu Long, Judo là môn võ thực tế nhất, chỉ sau Tiệt Quyền Đạo (Jeet Kune Do – JKD). “Ngay cả khi Judo thiếu những kỹ thuật như đấm hay đá, thì ít nhất nó có rất nhiều va chạm thân thể. Khi bạn quật ngã hoặc vật đối phương xuống, bạn biết chắc là nó có hiệu quả. Đó chính là điều tạo nên sự tự tin của bạn”, Lý Tiểu Long khẳng định.

Lý Tiểu Long từng tập luyện với Hayward Nishioka

Có lẽ vì vậy mà Lý Tiểu Long hợp cạ với Hayward Nishioka. Lý Tiểu Long rất tôn trọng ý kiến của Nishioka hơn nhiều võ sĩ khác. Ngược lại, Nishioka cũng hết sức ấn tượng với trình độ và kiến thức võ thuật của Lý Tiểu Long.

Nishioka thừa nhận đã từng tập luyện cùng Lý Tiểu Long từ những năm 60 của thế kỷ trước và trực tiếp đấu tập đối kháng với ông. Nishioka ngưỡng mộ tài năng võ thuật phi thường của Lý Tiểu Long.

“Tôi nhớ một lần đến nhà Lý Tiểu Long”, Nishioka, người từng hai lần được vinh danh trong Đại sảnh Danh vọng Black Belt vì Judo, chia sẻ.

Ông nhớ lại: “Tôi có tập chút Karate, nhưng so với Lý Tiểu Long thì chẳng là gì cả. Anh ấy quá nhanh; chạm vào đầu tôi trước khi tôi kịp chuẩn bị”.

Nishioka nói tiếp: “Lý Tiểu Long là người nhanh nhất tôi từng thấy. Trong lĩnh vực đó, anh là vua. Và anh ấy biết điều đó. Lý Tiểu Long có sự tự tin kiểu Mỹ: ‘Tôi kiêu ngạo, và tôi sẽ chứng minh cho anh thấy vì sao. Tôi làm được. Tôi giỏi’”.

Theo Nishioka, nhiều võ sĩ đã tập đối kháng với Lý Tiểu Long và có trải nghiệm tương tự nhưng không dám thừa nhận vì sợ mất mặt. Vì đang trong quá trình nghiên cứu và sáng tạo võ thuật riêng, Lý Tiểu Long chấp nhận hầu hết các lời thách đấu. Ông sẵn sàng tập với bất cứ ai muốn thử sức. Ông thật sự muốn học hỏi, phát triển và cống hiến để trở thành người giỏi nhất.

Lý Tiểu Long đã nghiên cứu và tinh thông nhiều môn phái khác nhau. Võ công của ông vào giai đoạn 1972–1973 đã khác xa so với những năm 60.

Lý do Lý Tiểu Long không tham gia các giải đấu

Theo Nishioka, khi Lý Tiểu Long sống ở Los Angeles, ông thường đưa bạn bè đến chứng kiến tài năng của Lý Tiểu Long. Có lần ông dẫn theo Tiến sĩ Burt Siedler, giáo sư giáo dục thể chất tại Đại học Bang California (LA). Khi thấy Lý Tiểu Long đánh vào bao tốc độ (speed bag), Siedler nhận xét: nếu Lý Tiểu Long nghiêm túc học quyền Anh, anh sẽ thành nhà vô địch hạng nhẹ chỉ trong một năm.

Nhưng sau đó, khi thấy Lý Tiểu Long đấm bao nặng rung chuyển như một võ sĩ hạng nặng, Siedler đổi ý: “Nếu anh thi đấu, chỉ 6 tháng là vô địch”. Sau cùng, khi chứng kiến Lý Tiểu Long ra đòn nhanh đến mức Nishioka không kịp đỡ nổi cú nào, Siedler lại đổi ý lần nữa: “Anh chỉ cần một tháng để thành nhà vô địch thôi”.

Lý Tiểu Long có kỹ thuật quyền Anh tốt và thực tế, ông từng vô địch quyền Anh hồi trung học

Nishioka từng đến nhà Lý Tiểu Long tập mỗi tháng một lần, và hiểu rõ vì sao Lý Tiểu Long không tham gia các giải đấu. Lý Tiểu Long nói: “Tại sao tôi phải tham gia?”. Ông tin rằng mình có khả năng thi đấu kiểu đánh điểm, nhưng không hứng thú. Lý Tiểu Long thường tập luyện khắc nghiệt cùng Joe Lewis hay Bob Wall – đều là những võ sĩ hạng nhất. Thực tế, tốc độ của Lý Tiểu Long quá nhanh đối với họ, ông có thể ra vào tầm mắt đối thủ trước khi họ kịp phản ứng.

Nishioka khẳng định Lý Tiểu Long vượt trước thời đại. Ông luôn tập luyện vô cùng khắc nghiệt cho thực chiến đường phố. Lý Tiểu Long thích chạy bộ – thói quen giúp ông duy trì thể trạng tuyệt vời – trong khi xưa kia giới võ thuật không coi chạy bộ là huấn luyện thể lực. Lý Tiểu Long lại kết hợp cả thể hình, rèn sức mạnh, chiến lược… tất cả hòa quyện vào Tiệt Quyền Đạo. Chính điều đó tạo nền tảng thành công, vượt xa việc chỉ chăm chăm luyện kỹ thuật.

Mỗi lần tập đối kháng với Lý Tiểu Long, Nishioka luôn thấy ông có điều mới mẻ. Ông tin chắc rằng Lý Tiểu Long thừa khả năng thi đấu giải. Nhưng trong thực chiến không luật lệ, Lý Tiểu Long còn đáng sợ gấp bội. Lý Tiểu Long là võ sĩ hiếm có, hội tụ triết lý, chiến lược, thể lực, sức mạnh, tốc độ, kỹ năng và đam mê.

Lý Tiểu Long không phải võ sĩ giải đấu, mà là một võ sĩ đường phố tập luyện chuyên nghiệp hơn bất kỳ ai, và đó chính là mục tiêu mà ông theo đuổi hàng ngày.