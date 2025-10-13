Đóng

Lừa đảo mạo danh ngành điện: Điện chưa cắt, tiền đã bay

(VTC News) -

Điện lực Miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng hãy cảnh giác về tình trạng lừa đảo mạo danh ngành điện.

VTC News
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới