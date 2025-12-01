Lời khai của người đàn ông lái ô tô Lexus tông chết em gái ở Tây Ninh

Chiều 1/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị bắt giữ Nguyễn Tấn Thành (SN 1979), ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tấn Thành khai toàn bộ diễn biến và nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến vụ việc.

Nguyễn Tấn Thành lái xe Lexus lao vào nhà tông chết em gái. (Ảnh cắt từ clip)

Theo lời khai, khoảng 11h15 ngày 30/11, khi Thành lái xe ô tô hiệu Lexus biển số 70A-413.38 đi trên Quốc lộ 22A ngang qua nhà chị ruột là Nguyễn Thị Hạnh (SN 1976), chị Hạnh dùng vòi nước xịt vào xe ô tô. Lúc đầu, Thành không phản ứng và tiếp tục lái xe về nhà cách đó khoảng 2 km.

Khi về đến nhà, thấy xe sắp hết xăng, Thành lái xe ô tô đến cửa hàng xăng dầu số 57. Trên đường đi, khi đến đoạn trước nhà chị Hạnh, chị Hạnh tiếp tục dùng vòi nước xịt vào xe của Thành. Bực tức, Thành lùi xe và tông thẳng vào chị Hạnh và em gái là chị Nguyễn Thị Bé Sáu (SN 1983), đang đứng trong sân nhà chị Hạnh. Chị Bé Sáu bị thương nặng, trong khi chị Hạnh né tránh được.

Sau đó, Thành lùi xe lại và tiếp tục cố tông vào chị Hạnh lần thứ hai, nhưng chị Hạnh né được, té ngã vào một xe mô tô dựng trong sân nhà.

Thành tiếp tục lùi xe ra đường Quốc lộ 22A, tông vào chị Hạnh lần thứ ba nhưng vướng vào một xe mô tô khác nên không trúng. Trong sân còn có em gái khác của Thành là chị Nguyễn Thị Bé Năm, chị Mai Ngọc Khuê (SN 2003, con chị Hạnh) đang bế cháu Nguyễn Hữu Thịnh (SN 2024, con chị Bé Sáu), may mắn không bị thương.

Sau khi gây ra vụ việc, Thành lái xe về hướng phường Gò Dầu, quay lại nhà để cất xe ô tô và sau đó bỏ trốn bằng xe mô tô hiệu Sonic, biển số 70 C1-403.83. Chị Bé Sáu được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nguyễn Tấn Thành thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Tây Ninh)

Trong quá trình khai báo, Thành trình bày nguyên nhân mâu thuẫn bắt nguồn từ năm 2003, khi Thành kinh doanh tại Campuchia và nhiều lần gửi tiền về cho mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1955) để mua đất và xây nhà.

Năm 2007, bà Hoa tố cáo Thành với cảnh sát Campuchia về hành vi đe dọa giết người, Thành bị Tòa án Campuchia tuyên án 48 năm tù, chấp hành 15 năm thì được tại ngoại.

Đến năm 2022, khi ra tù, Thành yêu cầu mẹ và các chị em trả lại đất, nhà đã mua bằng tiền của mình nhưng không được đáp ứng. Kể từ đó, mâu thuẫn giữa Thành và các chị em kéo dài, thường xuyên xảy ra cự cãi, gây mất an ninh trật tự. Chính quyền địa phương đã tổ chức hai lần hòa giải vào ngày 23/7/2025 và 8/8/2025 nhưng không thành.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đánh giá hành vi của Nguyễn Tấn Thành có dấu hiệu “cố ý giết nhiều người” theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Hiện cơ quan điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ Thành và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.