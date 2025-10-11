Lợi dụng dân sơ tán tránh lũ, 3 anh em đột nhập vào nhà cuỗm tài sản

(VTC News) -

Công an xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 4 thanh niên, gồm: Nguyễn Viết Sơn (SN 1998), Nguyễn Viết Phương (SN 1995), Nguyễn Viết Mạnh (SN 2007, cùng trú xã Tân Phú) và Nguyễn Hồng Hùng (SN 1995, trú xã Nghĩa Đồng) để tiếp điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Trong 4 người bị bắt giữ có Sơn, Phương và Mạnh là 3 anh em ruột.

Nhóm thanh niên trộm cắp bị bắt. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, trưa 9/10, Công an xã Tân Phú nhận được đơn trình báo của một người dân ở xóm Thuận Yên (xã Tân Phú) về việc gia đình bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị lớn trong thời gian cả nhà sơ tán do mưa lũ.

Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Phú xác định và bắt giữ nhóm 4 kẻ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên.

Tại cơ quan công an, Phương khai nhận, lợi dụng tình hình mưa bão, người dân phải sơ tán, Phương đã chủ động bàn bạc và rủ 2 em trai ruột là Sơn, Mạnh cùng Hùng chuẩn bị kìm cộng lực, sử dụng 2 chiếc thuyền chèo vào các nhà dân để trộm cắp.

Tài sản sau khi trộm được, các đối tượng đưa sang xã khác để cất giấu nhằm đối phó với cơ quan công an.

Cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật gồm 2 chiếc thuyền, 2 bộ điều hòa, 2 tủ lạnh, 1 máy gặt cùng nhiều tài sản khác với tổng giá trị trên 100 triệu đồng.