Cảnh sát giao thông TP.HCM truy đuổi hơn 50km, bắt kẻ trộm ô tô 7 chỗ

(VTC News) -

Ngày 28/9, Công an TP.HCM phối hợp với công an Tây Ninh và Lâm Đồng bắt giữ một nam thanh niên trộm ô tô 7 chỗ đang trên đường tẩu thoát.

Lực lượng chức năng khống chế nam thanh niên trộm ô tô. (Ảnh: N.H.)

Trước đó, sáng cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận tin báo về vụ trộm xe và xác định nghi phạm di chuyển về hướng Tây Ninh. Thông tin được nhanh chóng chuyển đến lực lượng chức năng các tỉnh để phối hợp truy tìm.

Đến khoảng 12h, trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT TP.HCM) phát hiện chiếc xe bị trộm tại khu vực nút giao tỉnh lộ 7 – tỉnh lộ 2 (huyện Củ Chi cũ). Khi bị chặn, nghi phạm lập tức tăng ga, liên tục lạng lách qua nhiều tuyến đường nhằm cắt đuôi.

Sau cuộc truy đuổi căng thẳng kéo dài hơn 50km, tổ công tác phối hợp với Công an Tây Ninh đã ép xe, khống chế thành công kẻ cướp tại khu vực xã Hậu Nghĩa (Tây Ninh).

Hiện, nghi phạm cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.