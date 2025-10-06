Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân ở Hà Tĩnh

Ông Lê Tài Tuấn, Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn xảy ra lốc xoáy làm chìm 3 thuyền của ngư dân.

Theo đó, đêm ngày 5/10, cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra trên vùng biển Kỳ Xuân. Đúng thời điểm này thuyền của các ngư dân Nguyễn Văn Song, Trần Trọng Tường và Phan Hồng Đăng không kịp vào bờ, bị sóng đánh chìm trên biển Kỳ Xuân.

Nhiều thuyền câu mực của ngư dân bị lốc xoáy đánh chìm trong đêm.

Nhận thông tin, người dân của các ngư dân cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại bờ biển ngay trong đêm để hỗ trợ cứu các ngư dân cùng tài sản cùng đánh chìm. Chính quyền địa phương cho biết đã huy động lực lượng hơn 100 người phối hợp hỗ trợ đưa các ngư dân vào bờ an toàn.

Trong đêm, thuyền của Nguyễn Văn Song và Trần Trọng Tường được kéo vào bờ trong tình trạng hỏng máy, ngập nước. Riêng thuyền của ngư dân Phan Hồng Đăng đến sáng 6/10 mới trục vớt được do sóng lớn.

Cũng trong tối 5/10, thuyền của ngư dân Nguyễn Văn Hiếu (trú tại thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân) đi câu mực và gặp lốc xoáy. Song, ông Hiếu bằng kinh nghiệm của mình, khi biết không thể vào bờ kịp, đã chủ động lái thuyền theo chiều gió.

Quá trình này, ông Hiếu cứu được ngư dân Nguyễn Minh Đức (trú tại xã Kỳ Anh) đang trôi dạt trên biển cách đất liền khoảng 1,5 lý. Thuyền của ngư dân Đức trước đó bị lốc xoáy đánh chìm.

Lốc xoáy cũng làm hư hỏng nhiều nhà dân tại xã Sơn Tiến. (Ảnh: Báo HT)

Tối ngày 5/10, tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) cũng xảy ra trận lốc xoáy gây thiệt hại nặng về tài sản của người dân các thôn: Động Eo, Ao Tròn, Hoà Tiến... Nhiều nhà dân và công trình chăn nuôi bị tốc mái, một số cây lâu năm trong vùng cũng bị gió lớn quật ngã.

Theo thống kê ban đầu của UBND xã Sơn Tiến, toàn xã có khoảng 15 nhà dân, công trình chăn nuôi bị tốc mái, hư hỏng và một số cây lâu năm bị gió lớn quật ngã. Hiện, địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp cây đổ, lợp lại mái để bà con ổn định cuộc sống, đặc biệt là ưu tiên các gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn.