Loại hạt giá rẻ chứa dưỡng chất hơn cả quả óc chó thường bị bỏ quên

(VTC News) -

Ít ai biết rằng một số loại thực phẩm tuy có giá rẻ nhưng được coi như "báu vật sức khỏe mà chúng ta thường bỏ quên, đặc biệt là hạt bí ngô. Món ăn vặt tưởng chừng đơn giản này thực chất lại rất giàu dinh dưỡng, thích hợp để sử dụng hàng ngày, đặc biệt là khi thời tiết chuyển mùa.

Nguồn dinh dưỡng quý giá từ hạt bí ngô

Hạt bí ngô tuy có kích thước nhỏ, nhưng giá trị dinh dưỡng của chúng lại khá đáng kể, thậm chí có thể so sánh với một số loại hạt và quả hạch nổi tiếng giàu dưỡng chất.

Đặc biệt đối với người cao tuổi, hạt bí ngô là một thực phẩm lành mạnh đáng để bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày. Các nghiên cứu gần đây cho thấy hàm lượng kẽm trong hạt bí ngô cao gấp sáu lần so với quả óc chó và gấp ba lần so với hạt mè đen.

Hạt bí ngô có giá thành rẻ và chứa nhiều dưỡng chất. (Ảnh: Epochtimes)

Điều này đặc biệt quan trọng đối với người lớn tuổi, vì kẽm là một khoáng chất đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cơ thể khi chúng ta già đi, đặc biệt là trong việc tăng cường khả năng miễn dịch, duy trì làn da khỏe mạnh và thúc đẩy chức năng não.

Kẽm là một khoáng chất thiết yếu tham gia vào nhiều quá trình sinh lý quan trọng. Ví dụ, kẽm đóng vai trò then chốt trong hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Giống như một người bảo vệ trung thành, kẽm giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và vi-rút lạ, bảo vệ hệ thống phòng thủ khỏe mạnh của cơ thể.

Ngoài ra, kẽm còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp protein, phân chia và phát triển tế bào, do đó việc bổ sung kẽm đầy đủ đặc biệt quan trọng đối với người lớn tuổi.

Khi chúng ta già đi, hàm lượng kẽm trong cơ thể giảm dần, dẫn đến suy yếu hệ miễn dịch và khiến chúng ta dễ bị cảm lạnh, nhiễm trùng và các vấn đề khác. Việc bổ sung kẽm có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả và giảm thiểu các vấn đề này.

Có thể bổ sung kẽm bằng các thực phẩm hàng ngày như hải sản, thịt, các loại hạt... Tuy nhiên, ít ai biết hàm lượng kẽm trong hạt bí ngô lại rất dồi dào.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, hạt bí ngô chứa 7,81 mg kẽm trên 100 gram, trong khi cùng trọng lượng quả óc chó chỉ chứa 1,22 mg kẽm và hạt mè đen chỉ chứa 2,5 mg.

Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn bổ sung kẽm thông qua thực phẩm, hạt bí ngô chắc chắn là một lựa chọn rất tốt, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Hạt bí ngô không chỉ cung cấp kẽm dồi dào mà còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, thúc đẩy tiêu hóa và duy trì sức khỏe làn da.

Hạt bí ngô giàu kẽm có tác dụng rất tốt với việc tăng cường hệ miễn dịch. (Ảnh: Epochtimes)

Ngoài kẽm, hạt bí ngô còn giàu vitamin và khoáng chất như vitamin E, kali, magie và sắt. Đây đều là những dưỡng chất quan trọng, không thể thiếu để cơ thể duy trì các chức năng sinh lý bình thường.

Đặc biệt đáng chú ý là vitamin E, có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp giảm các gốc tự do trong cơ thể và làm chậm quá trình lão hóa. Đồng thời, vitamin E còn có thể bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Đối với một số người lớn tuổi, việc bổ sung vitamin E hợp lý có thể giúp ngăn ngừa hiệu quả các bệnh thường gặp ở người cao tuổi như bệnh Alzheimer và bệnh tim mạch .

Các khoáng chất như magiê và kali trong hạt bí ngô giúp duy trì sức khỏe tim mạch và điều hòa huyết áp. Đối với người cao tuổi, các vấn đề tim mạch là một trong những mối quan tâm sức khỏe phổ biến nhất, đặc biệt là huyết áp cao và bệnh tim mạch vành.

Do đó, việc tăng cường bổ sung các khoáng chất này có thể giúp duy trì sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, protein thực vật trong hạt bí ngô còn có thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể, tăng cường thể lực và khả năng miễn dịch.

Mặt khác, hạt bí ngô còn chứa một thành phần đặc biệt - phytosterol, có thể giúp hạ thấp lượng cholesterol trong máu và do đó làm giảm tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch.

Trên thực tế, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng sterol thực vật đặc biệt có lợi cho người cao tuổi, giúp giảm hiệu quả các vấn đề như cholesterol cao và xơ vữa động mạch ở người cao tuổi. Do đó, ăn hạt bí ngô thường xuyên cũng có thể giúp duy trì mức lipid máu khỏe mạnh và ngăn ngừa các vấn đề như bệnh tim.

Cách sử dụng hạt bí ngô trong thực đơn mỗi ngày

Để kết hợp hạt bí ngô vào chế độ ăn uống hàng ngày, bạn có thể ăn hạt bí ngô như một món ăn nhẹ, rắc lên salad, sữa chua, hoặc thêm vào bữa sáng hoặc bữa tối như một loại topping .

Đối với những người không thích ăn hạt bí ngô trực tiếp, bạn có thể nghiền chúng thành bột và thêm vào các loại bánh nướng như bánh mì, bánh quy, bánh ngọt , v.v. , không chỉ có thể tăng hương vị mà còn cung cấp dinh dưỡng.

Mặc dù các loại thực phẩm như hạt bí ngô có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng không nên tiêu thụ quá nhiều. Về mặt bản chất, chúng chứa nhiều calo, và việc tiêu thụ quá mức có thể dẫn đến tăng cân. Do đó, điều quan trọng là phải sử dụng đúng. Nhìn chung, một nắm nhỏ hạt bí ngô, khoảng 20 gram mỗi ngày, có thể đáp ứng nhu cầu kẽm và các chất dinh dưỡng khác của cơ thể mà không gây quá nhiều calo.

Cách thu hoạch hạt từ quả bí ngô

Hạt bí ngô có thể tự sấy và sử dụng tại nhà. (Ảnh: Epochtimes)

Để lấy hạt bí ngô từ quả bí ngô tươi, bạn cần một chiếc thìa, rây lọc và giấy ăn. Bí ngô mua về, cắt đôi quả, dùng thìa nạo phần ruột bí ngô vài lần. Hạt và phần thịt bí ngô sẽ dễ dàng tách ra.

Rửa sạch với nước để làm sạch các lớp thịt quả còn bám trên hạt. Bạn nên sử dụng một chiếc rây, cho hạt vào đó và xả sạch nước nhiều lần.

Khi rửa sạch phần thịt, hạt dưa có thể hơi dính, lúc này bạn trải bí ngô ra một chiếc đĩa lớn và đem phơi khô. Hạt bí ngô sau khi phơi có thể nướng trong lò ở nhiệt độ 170°C trong 20 phút.

Sau khi hạt bí ngô rang đã khô, hãy cho chúng vào lọ thủy tinh hoặc túi đựng thực phẩm kín và bảo quản ở nhiệt độ phòng trong tối đa hai tuần.