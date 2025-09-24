Bí đỏ rất bổ nhưng chế biến kiểu này gây hại cơ thể

(VTC News) -

Bí đỏ là món ăn quen thuộc trong mùa thu, không chỉ chế biến nhiều món ngon như hầm, xào, nấu súp, nướng, bí đỏ còn có thể sử dụng để làm những món bánh ngọt tráng miệng rất hấp dẫn.

Bí đỏ rất giàu tinh bột, protein, carotene, vitamin B, vitamin C, canxi, phốt pho và các chất dinh dưỡng khác, cùng với hàm lượng carbohydrate cao. Sử dụng bí đỏ thường xuyên giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ thị lực và thúc đẩy tiêu hóa. Nó là một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng nhất trong mùa thu.

Bí đỏ là món ăn giàu dinh dưỡng, có thể chế biến nhiều món ngon. (Ảnh: Sohu)

Theo y học cổ truyền, bí đỏ có tính ấm, vị ngọt, thông kinh tỳ vị, có tác dụng bổ khí, tiêu viêm, giảm đau, giải độc. Bí đỏ thường được dùng để chữa các chứng khí hư, mệt mỏi, đau dây thần kinh liên sườn, sốt rét, kiết lỵ, giải độc thuốc phiện, đuổi giun đũa, hen phế quản và tiểu đường.

Những thực phẩm không nên kết hợp với bí đỏ

Ngay cả những thực phẩm tốt nhất nếu dùng không đúng cách cũng gây phản tác dụng. Tuy dịu nhẹ, bí đỏ lại không hợp với một số loại thực phẩm, nếu ăn chung có thể dẫn đến kém hấp thụ dinh dưỡng, thậm chí gây khó chịu cho cơ thể. Dù yêu thích bí đỏ, bạn cũng cần hết sức cẩn trọng khi chế biến để tránh bí đỏ từ món bổ trở thành thực phẩm gây hại cơ thể.

Đậu phụ

Đậu phụ nên tránh kết hợp cùng bí đỏ dễ gây đầy bụng. (Ảnh: Sohu)

Bí đỏ chứa carotene, trong khi đậu phụ lại giàu canxi. Ăn hai loại thực phẩm này cùng nhau có thể gây ra phản ứng hóa học khiến cơ thể không hấp thụ được hết carotene. Vì vậy, nếu muốn thưởng thức cả bí đỏ và đậu phụ, tốt nhất bạn nên ăn riêng để tránh lãng phí nguyên liệu.

Khoai lang

Khoai lang và bí đỏ đều là thực phẩm gây ứ khí, ăn chung dễ gây đầy hơi và khó tiêu.

Thịt cừu

Thịt cừu có tính nóng, bí đỏ cũng có tính ấm, ăn chung dễ "thêm dầu vào lửa". Những người có tính nóng nên đặc biệt cẩn thận, tránh nóng giận, cáu gắt.

Giấm

Chất axit trong giấm sẽ phá hủy các chất dinh dưỡng trong bí đỏ, đặc biệt là carotenoid, ăn chung sẽ làm lãng phí các chất dinh dưỡng có lợi.

Rau chân vịt

Chúng đều là những loại rau bổ dưỡng nhưng không nên ăn cùng nhau vì rau chân vịt chứa nhiều axit oxalic, trong khi bí đỏ chứa nhiều vitamin C.

Axit oxalic phản ứng với vitamin C tạo thành kết tủa canxi oxalat, ảnh hưởng đến sự hấp thụ vitamin C. Ngoài ra, axit oxalic còn kết hợp với canxi tạo thành canxi oxalat không hòa tan, ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi. Do đó, nên ăn riêng rau chân vịt và bí đỏ để tránh ảnh hưởng đến sự hấp thụ chất dinh dưỡng.

Tôm

Tôm và bí đỏ dễ gây dị ứng nếu kết hợp. (Ảnh: Sohu)

Tôm là thực phẩm giàu protein, ít chất béo, giàu nguyên tố vi lượng và axit béo không bão hòa. Tuy nhiên, tôm cũng chứa hàm lượng phốt pho pentoxit cao. Chất này phản ứng với vitamin C trong bí đỏ tạo ra các chất có hại, nếu tiêu thụ lâu dài có thể gây sỏi tiết niệu. Ngoài ra, bí đỏ và tôm đều là những thực phẩm dễ gây dị ứng, ăn chung dễ gây dị ứng hơn.

Mướp đắng

Mướp đắng rất tốt cho sức khỏe, chứa nhiều vitamin C, phenol, chất béo và khoáng chất... nhưng khi ăn cùng nhau, một số thành phần trong mướp đắng có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ carotene và vitamin C trong bí đỏ, có thể gây đầy bụng, tiêu chảy và các khó chịu khác.

Một số kiêng kỵ khi ăn bí đỏ

Để sử dụng bí đỏ hiệu quả, bạn cần lưu ý:

Không nên ăn hàng ngày

Vì bí đỏ là thực phẩm có tính ấm, ăn bí đỏ hàng ngày có thể gây nóng trong người, hơn nữa bí đỏ còn dễ gây ẩm thấp, sinh nhiệt, tích tụ ẩm. Ăn bí đỏ với số lượng lớn trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể dư thừa ẩm, dễ dẫn đến các bệnh khác.

Những người dễ dị ứng không nên ăn nhiều

Những người dễ bị dị ứng tốt nhất không nên ăn nhiều bí đỏ, vì nguồn chất gây dị ứng trong bí đỏ đến từ chính lượng protein dồi dào của nó.

Các chất gây dị ứng được hình thành bởi một số protein này sẽ kích thích hệ miễn dịch của con người. Khi hệ miễn dịch suy yếu, người đó rất dễ xuất hiện các bệnh mới và tái phát bệnh cũ.

Tránh ăn quá nhiều bí đỏ có thể gây vàng da. (Ảnh: Sohu)

Ăn quá nhiều bí đỏ

Bí đỏ chứa nhiều carotene. Ăn bí mỗi ngày có thể dẫn đến tình trạng dư thừa carotene. Lượng carotene dư thừa có thể tích tụ trong lớp sừng của da, gây vàng da. Nếu điều này xảy ra, hãy ngừng ăn bí và các thực phẩm khác có chứa carotene. Tình trạng vàng da thường sẽ giảm dần sau khi bạn ngừng ăn chúng.

Bỏ vỏ

Vỏ bí đỏ rất giàu carotene và vitamin, vì vậy tốt nhất nên ăn cả vỏ. Nếu vỏ cứng, hãy dùng dao gọt bớt phần cứng trước khi ăn. Khi nấu, vỏ bí đỏ chứa carotene gấp 5 lần phần thịt, vì vậy hãy cố gắng sử dụng hết.