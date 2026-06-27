Link xem trực tiếp Algeria vs Áo 9h ngày 28/6, bảng J World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Algeria vs Áo diễn ra lúc 9h ngày 28/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng J World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Algeria vs Áo nhanh nhất.

Áo chỉ cần một trận hòa là sẽ lần đầu tiên kể từ năm 1954 giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup. Trong khi đó, Algeria hướng tới mục tiêu lần đầu tiên thắng hai trận liên tiếp tại một kỳ World Cup. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Algeria vs Áo Thời gian: 9h ngày 28/6. Sân: Arrowhead Stadium, Kansas, Missouri, Mỹ. Giải đấu: Bảng J World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV2, VTV6.

Xem trực tiếp Algeria vs Áo trên kênh nào?

Trận Algeria vs Áo được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6 lúc 9h ngày 28/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Một trận hòa là đủ để Áo giữ vị trí trong top 2 nhờ hơn Algeria về hiệu số bàn thắng bại. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Algeria vs Áo hôm nay

Link xem trực tiếp Algeria vs Áo sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV2 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Algeria vs Áo trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Algeria vs Áo trên VTV6 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html.

Thông tin trận Algeria vs Áo

Hai đội có hành trình khá giống nhau tại giải năm nay. Cả hai đều đánh bại tân binh Jordan, nhưng đều thất bại trước Argentina của Lionel Messi, đội đã sớm giành ngôi đầu bảng.

Một trận hòa là đủ để Áo giữ vị trí trong top 2 nhờ hơn Algeria về hiệu số bàn thắng bại. Áo có cơ hội lần đầu tiên kể từ World Cup 1954 lọt vào vòng knock-out. Cũng tại giải đấu năm đó, họ đạt thành tích tốt nhất lịch sử với vị trí hạng ba.

Algeria bước vào trận đấu tại Kansas với nhiệm vụ bắt buộc phải thắng nếu muốn chắc chắn giành quyền vào vòng knock-out. Đây là lần đầu họ trở lại World Cup kể từ kỳ giải năm 2014, khi từng lọt vào vòng 1/16.

Hiện đứng thứ ba do kém Áo về hiệu số, Algeria chỉ có thể kết thúc ở vị trí nhì bảng nếu đánh bại chính đối thủ ở lượt cuối. Trong trường hợp không thắng, họ vẫn còn hy vọng đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 27/6 và sáng 28/6

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 27/6 và sáng 28/6 có 6 trận đấu. Panama sẽ gặp Anh trên sân MetLife. Cùng bảng L, Croatia chạm trán Ghana tại sân Lincoln Financial Field. Bảng K chứng kiến trận đấu giữa Colombia vs Bồ Đào Nha và CHDC Congo vs Uzbekistan lần lượt ở sân Hard Rock và sân Mercedes-Benz. Ở bảng J, Algeria sẽ đối đầu với Áo tại sân Arrowhead trước khi Jordan gặp Argentina tại sân AT&T. Cả 6 trận đấu đều diễn ra trên đất Mỹ.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.