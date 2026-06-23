(VTC News) -

Các cầu thủ đội tuyển Pháp và đội tuyển Iraq đã phải chờ đợi trong phòng thay đồ trong giờ nghỉ giữa hiệp sau khi giông bão buộc ban tổ chức phải hoãn thời điểm bắt đầu hiệp hai trận đấu. Theo tờ The Athletic, đây là trận đấu đầu tiên ở World Cup 2026 bị hoãn vì lý do thời tiết. Trận đấu diễn ra vào lúc 4h00 sáng nay (giờ Việt Nam) tại sân vận động Lincoln Financial Field, còn gọi là sân Philadelphia trong dịp World Cup 2026.

Người phát ngôn của FIFA cho biết trận đấu sẽ chỉ có thể tiếp tục ít nhất 30 phút sau khi thời gian nghỉ giữa hiệp bắt đầu. Thông báo trên bảng điện tử sân vận động nêu rõ: "Vui lòng rời khỏi các khu vực khán đài ngoài trời và tìm nơi trú ẩn trong sân vận động theo hướng dẫn của nhân viên sân. Một cơn giông mạnh đang tiến đến”.

ĐT Pháp và Iraq đã thi đấu dưới mưa trước khi trận đấu bị hoãn - Ảnh: Reuters

Đội tuyển Pháp đang dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng thứ 15 của Kylian Mbappe tại các kỳ World Cup, được ghi ở phút 14. Tuy nhiên, ban tổ chức chưa đưa ra thời điểm cụ thể trận đấu sẽ được nối lại.

HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp cho biết: "Đã có một cảnh báo, rồi nó biến mất, sau đó lại xuất hiện. Tôi đã ngừng cập nhật cho các cầu thủ vì tình hình thay đổi cứ mỗi 30 giây”.

"Chúng tôi đang chờ đợi. Và sau đó, điều quan trọng là phải có đủ thời gian để khởi động lại nhằm giúp toàn đội lấy lại nhịp thi đấu”, HLV người Pháp chia sẻ.

Các trận đấu World Cup tổ chức tại Mỹ có thể bị trì hoãn trong thời gian dài bởi FIFA phải tuân thủ các quy định địa phương liên quan đến an toàn khi có sét. Theo quy trình tại Mỹ, trận đấu sẽ lập tức bị tạm dừng nếu phát hiện sét trong phạm vi bán kính 8 dặm (13 km) quanh sân vận động. Trận đấu chỉ được phép tiếp tục sau khi không ghi nhận thêm tia sét nào trong vòng 30 phút.

Khán giả trên sân Philadelphia mặc áo mưa. (Ảnh: Reuters)

Mỗi lần xuất hiện thêm tia sét mới, thời gian đếm ngược sẽ được thiết lập lại từ đầu, đồng nghĩa việc trì hoãn có thể kéo dài nhiều giờ nếu giông bão tiếp diễn. FIFA không quy định một mốc thời gian cố định để hủy bỏ trận đấu. Mỗi trường hợp sẽ được xem xét và đánh giá riêng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tờ The Athletic cho biết: “Không có giới hạn thời gian cụ thể cho việc tạm dừng trận đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc một trận có thể bị gián đoạn hoặc hoãn giờ khai cuộc trong nhiều giờ đồng hồ cho đến khi điều kiện được đánh giá là đủ an toàn để các cầu thủ trở lại sân. Vì vậy, hiện không tồn tại quy định quy định rõ một trận đấu phải bị hoãn sang ngày khác sau bao lâu nếu bị gián đoạn. FIFA sẽ đánh giá từng trường hợp riêng biệt trước khi đưa ra quyết định”.

Trong một giải đấu có 48 đội tham dự, việc dời lịch thi đấu có thể gây ra những vấn đề đáng kể về sắp xếp lịch trình, đặc biệt nếu các trận cuối cùng của vòng bảng bị ảnh hưởng. Theo thông lệ, lượt trận cuối cùng của mỗi bảng đấu đều diễn ra cùng giờ nhằm bảo đảm không đội nào có lợi thế khi biết trước số điểm cần thiết để giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, nguyên tắc này có thể bị xáo trộn nếu các trận đấu bị chậm giờ khai cuộc do thời tiết.

Tại Club World Cup diễn ra ở Mỹ vào mùa Hè 2025, nhiều trận đấu đã bị ảnh hưởng do thời tiết xấu. Trận đấu giữa Chelsea và Benfica tại Charlotte, bang Bắc Carolina, đã bị gián đoạn bởi điều mà FIFA mô tả là "thời tiết khắc nghiệt trong khu vực" và phải mất tới 4 tiếng 38 phút mới có thể hoàn thành.