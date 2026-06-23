Đối thủ thán phục Messi: 'Sắp 39 tuổi vẫn ghi 5 bàn ở World Cup'

(VTC News) -

Phát biểu sau trận thua Argentina 0-2 ở World Cup 2026, cả huấn luyện viên và đội trưởng đội tuyển Áo đều thừa nhận Lionel Messi chính là sự khác biệt lớn nhất giữa 2 đội. Siêu sao 38 tuổi - sắp đón sinh nhật tuổi 39 sau 2 ngày nữa - ghi 2 bàn mang về chiến thắng cho Argentina, giúp đội bóng này chắc suất vào vòng 1/16 dù vẫn còn một trận ở vòng bảng.

"Khi một ai đó sắp 39 tuổi mà vẫn ghi 2 bàn, tổng cộng 5 bàn từ đầu giải thì đó chính là sự khác biệt. Chúng tôi biết rằng Messi ở một đẳng cấp khác. Cậu ấy đã chứng tỏ mình không chỉ là một trong những người xuất sắc nhất, mà chính là người xuất sắc nhất", tờ La Nation dẫn lời huấn luyện viên Ralf Rangnick nói sau trận đấu.

Huấn luyện viên Ralf Rangnick. (Ảnh: Reuters)

Đội trưởng đội tuyển Áo là David Alaba đánh giá đội tuyển Argentina sở hữu đội hình xuất sắc. Dù vậy, ngôi sao 33 tuổi cho rằng Lionel Messi vẫn khác biệt so với phần còn lại và chính là người định đoạt trận đấu.

"Không chỉ mỗi Messi, cả đội Argentina hôm nay đã chứng tỏ những phẩm chất họ có, cả khi có bóng và không có bóng. Tất nhiên, họ có một cầu thủ biết tạo ra khác biệt. Con số nói lên tất cả. Ghi 5 bàn trong 2 trận ở World Cup là điều gì đó thật đặc biệt", Alaba nói trong buổi họp báo sau trận đấu.

Trận đấu diễn ra sáng 23/6 trên sân vận động AT&T ở Arlington (bang Texas, Mỹ) là sân khấu tôn vinh Lionel Messi. Siêu sao người Argentina phá sâu kỷ lục ghi bàn mọi thời đại ở World Cup dù bỏ lỡ một quả phạt đền.

Video: Messi ghi bàn thứ 18 ở World Cup

Đội trưởng mang áo số 10 của Argentina ghi bàn mở tỷ số ở phút 39 với cú sút chạm một sau đường chuyền của Facundo Medina. Đây là bàn thắng thứ 17 của Messi tại các kỳ World Cup, vượt qua Miroslav Klose (16 bàn). Phút 90+5, siêu sao người Argentina đánh sập hy vọng của đối thủ bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0.

Argentina thắng cả 2 trận, không thủng lưới lần nào trước Algeria và Áo. Toàn bộ 5 bàn thắng của đội bóng Nam Mỹ đều đến từ Messi. Đội trưởng 38 tuổi giúp Argentina chắc suất vào vòng 1/16.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Argentina gặp Jordan ở lượt trận cuối vòng bảng. Trong khi đó, Áo đối đầu với Algeria.