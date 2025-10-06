Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 7/10 và rạng sáng 8/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 7/10 và rạng sáng 8/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu U17 Euro
- Ngày 07/10 - 19h30: U17 Ukraine vs U17 Italia
- Ngày 07/10 - 19h30: U17 Estonia vs U17 Montenegro
Lịch thi đấu Cúp QG Colombia
- Ngày 08/10 - 03h00: Envigado vs Deportivo Pereira
Lịch thi đấu VĐQG Wales
- Ngày 08/10 - 01h45: Penybont vs Haverfordwest
- Ngày 08/10 - 01h45: Bala Town vs Connah's Quay
- Ngày 08/10 - 01h45: Barry Town vs Briton Ferry
- Ngày 08/10 - 01h45: Caernarfon vs TNS
- Ngày 08/10 - 01h45: Flint Town United vs Colwyn Bay
- Ngày 08/10 - 01h45: Llanelli vs Cardiff Met University
Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay
- Ngày 08/10 - 05h00: Cerro Porteno vs Sol de America
Lịch thi đấu K League 2
- Ngày 07/10 - 12h00: Seoul E-Land FC vs Hwaseong
- Ngày 07/10 - 14h30: Cheongju FC vs Gimpo FC
Lịch thi đấu Hạng 2 Armenia
- Ngày 07/10 - 18h30: FC Ararati Araks vs Sardarapat FC
- Ngày 07/10 - 18h30: FC Hayq vs Pyunik Academy
- Ngày 07/10 - 18h30: FC Mika vs Ararat Yerevan II
- Ngày 07/10 - 18h30: FC Syunik vs FC Noah 2
- Ngày 07/10 - 18h30: FC Van Charentsavan 2 vs Urartu FC II
Lịch thi đấu League cup Bắc Ireland
- Ngày 08/10 - 01h45: Bangor vs Lisburn
- Ngày 08/10 - 01h45: Cliftonville vs Coagh United
- Ngày 08/10 - 01h45: Crusaders vs Ballymacash Rangers
- Ngày 08/10 - 01h45: Dergview FC vs Larne
- Ngày 08/10 - 01h45: Moyola Park vs Annagh United
- Ngày 08/10 - 01h45: Newry City AFC vs Portadown
- Ngày 08/10 - 01h45: Armagh vs Carrick Rangers
- Ngày 08/10 - 01h45: Ballymena United vs Ballinamallard United
- Ngày 08/10 - 01h45: Dollingstown vs Coleraine
- Ngày 08/10 - 01h45: Welders FC Harland & Wolff Welders FC vs Dundela
- Ngày 08/10 - 01h45: Institute vs Glentoran
- Ngày 08/10 - 01h45: Loughgall vs Strabane Athletic
- Ngày 08/10 - 01h45: Newington FC vs Limavady
- Ngày 08/10 - 01h45: Warrenpoint Town vs Glenavon