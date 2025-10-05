Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 6/10 và rạng sáng 7/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 6/10 và rạng sáng 7/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 07/10 - 05h00: Deportivo Riestra vs Velez Sarsfield
- Ngày 07/10 - 07h00: Racing Club vs Independiente Rivadavia
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 07/10 - 01h30: Leonesa vs Albacete
Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà
- Ngày 06/10 - 22h30: Mouna FC vs Inova Sca
Lịch thi đấu VĐQG Angola
- Ngày 06/10 - 21h00: CD Lunda Sul vs GD Interclube
- Ngày 06/10 - 21h30: Guelson FC vs Recreativo do Libolo
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 06/10 - 21h30: Otelul Galati vs FC Metaloglobus Bucuresti
- Ngày 07/10 - 00h30: Botosani vs UTA Arad
Lịch thi đấu VĐQG Bosnia
- Ngày 06/10 - 23h00: FK Sarajevo vs Zrinjski Mostar
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 06/10 - 20h00: Pelister vs KF Shkendija
Lịch thi đấu Primera Division Uruguay
- Ngày 07/10 - 05h00: Defensor Sporting vs Montevideo Wanderers
Lịch thi đấu VĐQG Paraguay
- Ngày 07/10 - 04h30: Club General Caballero JLM vs Nacional Asuncion
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica
- Ngày 07/10 - 05h00: Harbour View vs Dunbeholden
- Ngày 07/10 - 07h30: Arnett Gardens vs Treasure Beach.