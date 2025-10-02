Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 3/10 và rạng sáng 4/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 3/10 và rạng sáng 4/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 04/10 - 02h00: Bournemouth vs Fulham

Bournemouth chạm trán Fulham tại Premier League

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 04/10 - 02h00: Osasuna vs Getafe

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 03/10 - 17h00: HAGL vs SLNA

- Ngày 03/10 - 18h00: Hà Tĩnh vs PVF-CAND

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 03/10 - 18h00: Quy Nhơn vs Long An

- Ngày 03/10 - 18h00: Trẻ PVF-CAND vs Bắc Ninh

- Ngày 03/10 - 18h00: Thanh niên TP Hồ Chí Minh vs Quảng Ninh

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 04/10 - 01h45: Hellas Verona vs Sassuolo

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 04/10 - 01h30: Hoffenheim vs FC Cologne

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 04/10 - 01h45: Paris FC vs Lorient

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 04/10 - 02h00: Wrexham vs Birmingham City

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 03/10 - 12h00: Jeju United vs Jeonbuk FC

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 03/10 - 17h00: Shonan Bellmare vs Tokyo Verdy

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 04/10 - 01h45: Gent vs Sporting Charleroi

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 04/10 - 02h15: Casa Pia AC vs Estoril

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 04/10 - 01h00: NAC Breda vs FC Groningen

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 04/10 - 01h30: AD Ceuta FC vs Eibar

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 03/10 - 23h30: Eintracht Braunschweig vs Paderborn

- Ngày 03/10 - 23h30: Fortuna Dusseldorf vs 1. FC Nuremberg

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 03/10 - 20h00: Terengganu vs Kelantan The Real Warriors

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 03/10 - 15h30: Persik Kediri vs Persis Solo

- Ngày 03/10 - 19h00: Madura United vs Semen Padang

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 03/10 - 22h30: San Pedro vs Stella Club

- Ngày 03/10 - 22h30: Stade D'abidjan vs FC OSA

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 03/10 - 22h30: FC Minsk vs Dinamo Brest

- Ngày 04/10 - 00h30: BATE Borisov vs Maxline Vitebsk

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 03/10 - 21h30: Septemvri Sofia vs Lokomotiv Plovdiv

- Ngày 03/10 - 23h45: Slavia Sofia vs PFC Lokomotiv Sofia 1929

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 03/10 - 19h30: FC Kolos Kovalivka vs Rukh Lviv

- Ngày 03/10 - 22h00: Epicentr Kamianets-Podilskyi vs Zorya

Lịch thi đấu VĐQG Georgia

- Ngày 03/10 - 17h30: Kolkheti-1913 Poti vs Dinamo Batumi

- Ngày 03/10 - 18h00: FC Gareji 1960 vs Torpedo Kutaisi

- Ngày 03/10 - 23h00: FC Gagra vs FC Iberia 1999

- Ngày 04/10 - 00h00: FC Samgurali Tskhaltubo vs FC Telavi

- Ngày 04/10 - 00h00: Dinamo Tbilisi vs Dila Gori

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 03/10 - 23h00: Lechia Gdansk vs Wisla Plock

- Ngày 04/10 - 01h30: Pogon Szczecin vs Piast Gliwice

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 03/10 - 20h00: FK Makedonija Gjorče Petrov vs Arsimi

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 04/10 - 05h00: Tigre vs Defensa y Justicia

- Ngày 04/10 - 07h15: Union vs Aldosivi

- Ngày 04/10 - 07h15: Argentinos Juniors vs Central Cordoba de Santiago

Lịch thi đấu U20 World Cup

- Ngày 04/10 - 03h00: U20 Panama vs U20 Hàn Quốc

- Ngày 04/10 - 03h00: U20 Ukraine vs U20 Paraguay

- Ngày 04/10 - 06h00: U20 Egypt vs U20 Chile

- Ngày 04/10 - 06h00: U20 New Zealand vs U20 Nhật Bản

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 04/10 - 07h30: Deportivo Cali vs Deportivo Pereira

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 04/10 - 08h00: Necaxa vs Pachuca

- Ngày 04/10 - 09h00: Mazatlan FC vs Atletico de San Luis

- Ngày 04/10 - 10h05: Atlas vs FC Juarez

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 04/10 - 03h00: Luqueno vs 2 de Mayo

- Ngày 04/10 - 06h00: Cerro Porteno vs CD Recoleta

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 04/10 - 00h00: OB vs SoenderjyskE

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 04/10 - 01h45: Derry City vs Sligo Rovers

- Ngày 04/10 - 01h45: Waterford FC vs Drogheda United

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 04/10 - 00h30: FC Unirea 2004 Slobozia vs Dinamo Bucuresti

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 04/10 - 01h45: Cliftonville vs Glentoran

- Ngày 04/10 - 01h45: Linfield vs Crusaders