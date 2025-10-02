Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 3/10 và rạng sáng 4/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 3/10 và rạng sáng 4/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 04/10 - 02h00: Bournemouth vs Fulham
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 04/10 - 02h00: Osasuna vs Getafe
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 03/10 - 17h00: HAGL vs SLNA
- Ngày 03/10 - 18h00: Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam
- Ngày 03/10 - 18h00: Quy Nhơn vs Long An
- Ngày 03/10 - 18h00: Trẻ PVF-CAND vs Bắc Ninh
- Ngày 03/10 - 18h00: Thanh niên TP Hồ Chí Minh vs Quảng Ninh
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 04/10 - 01h45: Hellas Verona vs Sassuolo
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 04/10 - 01h30: Hoffenheim vs FC Cologne
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 04/10 - 01h45: Paris FC vs Lorient
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 04/10 - 02h00: Wrexham vs Birmingham City
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 03/10 - 12h00: Jeju United vs Jeonbuk FC
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 03/10 - 17h00: Shonan Bellmare vs Tokyo Verdy
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 04/10 - 01h45: Gent vs Sporting Charleroi
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 04/10 - 02h15: Casa Pia AC vs Estoril
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 04/10 - 01h00: NAC Breda vs FC Groningen
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 04/10 - 01h30: AD Ceuta FC vs Eibar
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 03/10 - 23h30: Eintracht Braunschweig vs Paderborn
- Ngày 03/10 - 23h30: Fortuna Dusseldorf vs 1. FC Nuremberg
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 03/10 - 20h00: Terengganu vs Kelantan The Real Warriors
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 03/10 - 15h30: Persik Kediri vs Persis Solo
- Ngày 03/10 - 19h00: Madura United vs Semen Padang
Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà
- Ngày 03/10 - 22h30: San Pedro vs Stella Club
- Ngày 03/10 - 22h30: Stade D'abidjan vs FC OSA
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 03/10 - 22h30: FC Minsk vs Dinamo Brest
- Ngày 04/10 - 00h30: BATE Borisov vs Maxline Vitebsk
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 03/10 - 21h30: Septemvri Sofia vs Lokomotiv Plovdiv
- Ngày 03/10 - 23h45: Slavia Sofia vs PFC Lokomotiv Sofia 1929
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 03/10 - 19h30: FC Kolos Kovalivka vs Rukh Lviv
- Ngày 03/10 - 22h00: Epicentr Kamianets-Podilskyi vs Zorya
Lịch thi đấu VĐQG Georgia
- Ngày 03/10 - 17h30: Kolkheti-1913 Poti vs Dinamo Batumi
- Ngày 03/10 - 18h00: FC Gareji 1960 vs Torpedo Kutaisi
- Ngày 03/10 - 23h00: FC Gagra vs FC Iberia 1999
- Ngày 04/10 - 00h00: FC Samgurali Tskhaltubo vs FC Telavi
- Ngày 04/10 - 00h00: Dinamo Tbilisi vs Dila Gori
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 03/10 - 23h00: Lechia Gdansk vs Wisla Plock
- Ngày 04/10 - 01h30: Pogon Szczecin vs Piast Gliwice
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 03/10 - 20h00: FK Makedonija Gjorče Petrov vs Arsimi
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 04/10 - 05h00: Tigre vs Defensa y Justicia
- Ngày 04/10 - 07h15: Union vs Aldosivi
- Ngày 04/10 - 07h15: Argentinos Juniors vs Central Cordoba de Santiago
Lịch thi đấu U20 World Cup
- Ngày 04/10 - 03h00: U20 Panama vs U20 Hàn Quốc
- Ngày 04/10 - 03h00: U20 Ukraine vs U20 Paraguay
- Ngày 04/10 - 06h00: U20 Egypt vs U20 Chile
- Ngày 04/10 - 06h00: U20 New Zealand vs U20 Nhật Bản
Lịch thi đấu VĐQG Colombia
- Ngày 04/10 - 07h30: Deportivo Cali vs Deportivo Pereira
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 04/10 - 08h00: Necaxa vs Pachuca
- Ngày 04/10 - 09h00: Mazatlan FC vs Atletico de San Luis
- Ngày 04/10 - 10h05: Atlas vs FC Juarez
Lịch thi đấu VĐQG Paraguay
- Ngày 04/10 - 03h00: Luqueno vs 2 de Mayo
- Ngày 04/10 - 06h00: Cerro Porteno vs CD Recoleta
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 04/10 - 00h00: OB vs SoenderjyskE
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 04/10 - 01h45: Derry City vs Sligo Rovers
- Ngày 04/10 - 01h45: Waterford FC vs Drogheda United
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 04/10 - 00h30: FC Unirea 2004 Slobozia vs Dinamo Bucuresti
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 04/10 - 01h45: Cliftonville vs Glentoran
- Ngày 04/10 - 01h45: Linfield vs Crusaders