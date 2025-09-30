Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 1/10 và rạng sáng 2/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 1/10 và rạng sáng 2/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 01/10 - 18h00: Đà Nẵng vs Hà Nội
Lịch thi đấu Champions League
- Ngày 01/10 - 23h45: Qarabag vs FC Copenhagen
- Ngày 01/10 - 23h45: Union St.Gilloise vs Newcastle
- Ngày 02/10 - 02h00: Napoli vs Sporting
- Ngày 02/10 - 02h00: AS Monaco vs Man City
- Ngày 02/10 - 02h00: Villarreal vs Juventus
- Ngày 02/10 - 02h00: Dortmund vs Athletic Club
- Ngày 02/10 - 02h00: Arsenal vs Olympiacos
- Ngày 02/10 - 02h00: Barcelona vs Paris Saint-Germain
- Ngày 02/10 - 02h00: Leverkusen vs PSV
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 02/10 - 01h45: Millwall vs Coventry City
- Ngày 02/10 - 01h45: Norwich City vs West Brom
- Ngày 02/10 - 01h45: Portsmouth vs Watford
- Ngày 02/10 - 02h00: QPR vs Oxford United
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 02/10 - 01h30: Empoli vs Monza
- Ngày 02/10 - 01h30: Pescara Calcio vs Sudtirol
- Ngày 02/10 - 01h30: Sampdoria vs Catanzaro
- Ngày 02/10 - 01h30: Carrarese vs Modena
Lịch thi đấu UEFA Youth League
- Ngày 01/10 - 17h00: Qarabag FK U19 vs FC Copenhagen U19
- Ngày 01/10 - 17h00: Villarreal U19 vs Juventus U19
- Ngày 01/10 - 19h00: Bayer Leverkusen U19 vs PSV Eindhoven U19
- Ngày 01/10 - 19h00: Napoli U19 vs Sporting CP U19
- Ngày 01/10 - 19h00: Arsenal U19 vs Olympiacos U19
- Ngày 01/10 - 19h00: KA Akureyri U19 vs FK Jelgava U19
- Ngày 01/10 - 19h30: Union St.Gilloise U19 vs Newcastle United U19
- Ngày 01/10 - 20h00: AS Monaco U19 vs Manchester City U19
- Ngày 01/10 - 21h00: Skenderbeu U19 vs Inter Club d'Escaldes U19
- Ngày 01/10 - 21h00: Rabotnicki U19 vs Shelbourne U19
- Ngày 01/10 - 21h00: Barcelona U19 vs Paris Saint-Germain U19
- Ngày 01/10 - 21h00: Borussia Dortmund U19 vs Athletic Bilbao U19
- Ngày 01/10 - 22h30: HJK U19 vs NFA Kaunas U19
- Ngày 01/10 - 23h00: Dinamo Tbilisi U19 vs Zrinjski Mostar U19
- Ngày 01/10 - 23h30: Racing FC Union Luxembourg U19 vs Larne U19
- Ngày 02/10 - 00h00: Lincoln Red Imps FC U19 vs Naxxar Lions FC U19
- Ngày 02/10 - 00h00: Vikingur U19 vs Narva Trans U19
Lịch thi đấu US Open Cup
- Ngày 02/10 - 07h00: Austin FC vs Nashville SC
Lịch thi đấu AFC Champions League
- Ngày 01/10 - 17h00: Vissel Kobe vs Melbourne City FC
- Ngày 01/10 - 19h15: Shanghai Shenhua vs Ulsan Hyundai
Lịch thi đấu AFC Champions League Two
- Ngày 01/10 - 17h00: Lion City Sailors FC vs Selangor
- Ngày 01/10 - 19h15: Bangkok United vs Persib Bandung
- Ngày 01/10 - 20h45: Andijon vs Al-Ahli
- Ngày 01/10 - 23h00: Al-Wehdat vs Al-Wasl
- Ngày 01/10 - 23h00: Esteghlal vs Muharraq
- Ngày 02/10 - 01h15: Al Zawraa vs Al Nassr
- Ngày 02/10 - 01h15: AL Khalidiyah vs ArkadagArkadag
Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà
- Ngày 01/10 - 20h30: Racing Club Abidjan vs Academia F. Amadou Diallo
Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia
- Ngày 01/10 - 20h30: MSK Rimavska Sobota vs Lokomotiva Zvolen
- Ngày 01/10 - 20h30: Raca Bratislava vs Inter Bratislava
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 02/10 - 05h00: Mirassol vs RB Bragantino
- Ngày 02/10 - 05h00: Palmeiras vs Vasco da Gama
- Ngày 02/10 - 05h00: Sport Recife vs Fluminense
- Ngày 02/10 - 05h30: Internacional vs Corinthians
- Ngày 02/10 - 07h30: Santos FC vs Gremio
- Ngày 02/10 - 07h30: Botafogo FR vs Bahia
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 02/10 - 06h30: FC Cincinnati II vs New York Red Bulls II
- Ngày 02/10 - 09h00: The Town FC vs Vancouver Whitecaps II
Lịch thi đấu Cúp QG Canada
- Ngày 02/10 - 09h00: Vancouver Whitecaps vs Vancouver FC
Lịch thi đấu U20 World Cup
- Ngày 02/10 - 03h00: U20 Spain vs U20 Mexico
- Ngày 02/10 - 03h00: U20 Italy vs U20 Cuba
- Ngày 02/10 - 06h00: U20 Argentina vs U20 Australia
- Ngày 02/10 - 06h00: U20 Brazil vs U20 Morocco
Lịch thi đấu Cúp QG Colombia
- Ngày 02/10 - 07h00: Once Caldas vs Deportivo Pasto
- Ngày 02/10 - 08h00: Santa Fe vs Independiente Medellin
Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay
- Ngày 02/10 - 02h30: 12 de Octubre vs Tacuary
- Ngày 02/10 - 05h00: Libertad vs Guarani