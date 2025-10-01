Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 2/10 và rạng sáng 3/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 2/10 và rạng sáng 3/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 02/10 - 18h00: Thanh Hóa vs Becamex TP.HCM
- Ngày 02/10 - 18h00: Ninh Bình vs Viettel
Lịch thi đấu Europa League
- Ngày 02/10 - 23h45: Fenerbahçe vs Nice
- Ngày 02/10 - 23h45: Ludogorets vs Real Betis
- Ngày 02/10 - 23h45: Panathinaikos vs Go Ahead Eagles
- Ngày 02/10 - 23h45: Viktoria Plzen vs Malmo FF
- Ngày 02/10 - 23h45: AS Roma vs Lille
- Ngày 02/10 - 23h45: Bologna vs Freiburg
- Ngày 02/10 - 23h45: Brann vs FC Utrecht
- Ngày 02/10 - 23h45: Celtic vs SC Braga
- Ngày 02/10 - 23h45: FCSB vs Young Boys
- Ngày 03/10 - 02h00: Basel vs Stuttgart
- Ngày 03/10 - 02h00: Celta Vigo vs PAOK FC
- Ngày 03/10 - 02h00: FC Porto vs Crvena Zvezda
- Ngày 03/10 - 02h00: Feyenoord vs Aston Villa
- Ngày 03/10 - 02h00: Genk vs Ferencvaros
- Ngày 03/10 - 02h00: Lyon vs FC Salzburg
- Ngày 03/10 - 02h00: Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
- Ngày 03/10 - 02h00: Nottingham Forest vs FC Midtjylland
- Ngày 03/10 - 02h00: Sturm Graz vs Rangers
Lịch thi đấu Europa Conference League
- Ngày 02/10 - 23h45: Dynamo Kyiv vs Crystal Palace
- Ngày 02/10 - 23h45: FC Noah vs Rijeka
- Ngày 02/10 - 23h45: Jagiellonia Bialystok vs Hamrun Spartans
- Ngày 02/10 - 23h45: KuPS vs Drita
- Ngày 02/10 - 23h45: Lausanne vs Breidablik
- Ngày 02/10 - 23h45: Lech Poznan vs Rapid Wien
- Ngày 02/10 - 23h45: Omonia Nicosia vs Mainz 05
- Ngày 02/10 - 23h45: Vallecano vs KF Shkendija
- Ngày 02/10 - 23h45: Zrinjski Mostar vs Lincoln Red Imps FC
- Ngày 03/10 - 02h00: Larnaca vs AZ Alkmaar
- Ngày 03/10 - 02h00: Aberdeen vs Shakhtar Donetsk
- Ngày 03/10 - 02h00: Fiorentina vs SK Sigma Olomouc
- Ngày 03/10 - 02h00: Legia Warszawa vs Samsunspor
- Ngày 03/10 - 02h00: NK Celje vs Athens
- Ngày 03/10 - 02h00: Rakow Czestochowa vs CS Universitatea Craiova
- Ngày 03/10 - 02h00: Slovan Bratislava vs Strasbourg
- Ngày 03/10 - 02h00: Sparta Prague vs Shamrock Rovers
- Ngày 03/10 - 02h00: Shelbourne vs BK Haecken
Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam
- Ngày 02/10 - 16h00: Đồng Tháp vs TPHCM
- Ngày 02/10 - 17h00: Khánh Hòa vs Đại học Văn Hiến
- Ngày 02/10 - 18h00: Trường Tươi Đồng Nai vs Xuân Thiện Phú Thọ
Lịch thi đấu AFC Champions League Two
- Ngày 02/10 - 14h45: Macarthur FC vs Beijing Guoan
- Ngày 02/10 - 17h00: Pohang Steelers vs Kaya FC
- Ngày 02/10 - 17h00: Tampines Rovers FC vs BG Pathum United
- Ngày 02/10 - 17h00: Eastern Sports Club vs Nam Định
- Ngày 02/10 - 19h15: Ratchaburi FC vs Gamba Osaka
- Ngày 02/10 - 19h15: CAHN vs Tai Po
Lịch thi đấu Malaysia FA Cup
- Ngày 02/10 - 19h15: Johor Darul Ta'zim FC vs Um Damansara United
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 02/10 - 15h30: PSIM Yogyakarta vs PSBS Biak Numfor
- Ngày 02/10 - 19h00: Bali United vs Dewa United
Lịch thi đấu Cúp QG Estonia
- Ngày 02/10 - 23h00: FCI Levadia vs Flora Tallinn U21
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 03/10 - 05h00: Vitoria vs Ceara
- Ngày 03/10 - 05h30: Fortaleza vs Sao Paulo
- Ngày 03/10 - 06h30: Flamengo vs Cruzeiro
Lịch thi đấu Cúp QG Argentina
- Ngày 03/10 - 04h00: Racing Club vs River Plate
Lịch thi đấu U20 World Cup
- Ngày 03/10 - 03h00: U20 Mỹ vs U20 Pháp
- Ngày 03/10 - 03h00: U20 Colombia vs U20 Norway
- Ngày 03/10 - 06h00: U20 Nigeria vs U20 Arabia Saudi
- Ngày 03/10 - 06h00: U20 Nam Phi vs U20 New Caledonia
Lịch thi đấu Cúp QG Colombia
- Ngày 03/10 - 08h00: Atletico Junior vs America de Cali
Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay
- Ngày 03/10 - 05h00: Sportivo Trinidense vs Nacional Asuncion