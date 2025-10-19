Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 20/10 và rạng sáng 21/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 20/10 và rạng sáng 21/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 21/10 - 02h00: West Ham vs Brentford
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 20/10 - 19h15: Viettel vs Đà Nẵng
Lịch thi đấu AFC Champions League
- Ngày 20/10 - 20h45: Al-Wahda vs Al-Duhail SC
- Ngày 20/10 - 23h00: Al Shorta vs Al Ittihad
- Ngày 20/10 - 23h00: Sharjah Cultural Club vs Tractor FC
- Ngày 21/10 - 01h15: Al Ahli vs Al-Gharafa
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 21/10 - 02h00: Alaves vs Valencia
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 21/10 - 01h45: Cremonese vs Udinese
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 20/10 - 15h30: Semen Padang vs Bhayangkara FC
- Ngày 20/10 - 19h00: Persis Solo vs Malut United
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 20/10 - 21h30: Arda Kardzhali vs Septemvri Sofia
- Ngày 21/10 - 00h00: Beroe vs Montana
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 20/10 - 22h00: Kudrivka vs Metalist 1925
Lịch thi đấu VĐQG Oman
- Ngày 20/10 - 21h30: Bahla vs Al-Shabab
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 20/10 - 22h00: Hermannstadt vs Miercurea Ciuc
- Ngày 21/10 - 00h30: Petrolul Ploiesti vs CFR Cluj
Lịch thi đấu VĐQG Latvia
- Ngày 20/10 - 22h00: Auda vs FK Liepaja
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 21/10 - 05h00: Juventude vs RB Bragantino
- Ngày 21/10 - 05h30: Vasco da Gama vs Fluminense
- Ngày 21/10 - 07h30: Santos FC vs Vitoria
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 21/10 - 05h00: Tigre vs Barracas Central
- Ngày 21/10 - 05h00: Deportivo Riestra vs Instituto Cordoba
- Ngày 21/10 - 07h15: Atletico Tucuman vs San Lorenzo de Almagro
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 21/10 - 01h30: Cadiz vs Burgos CF
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 21/10 - 00h00: SoenderjyskE vs Fredericia
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica
- Ngày 21/10 - 05h00: Portmore United vs Harbour View
- Ngày 21/10 - 07h30: Arnett Gardens vs Tivoli Gardens
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 21/10 - 02h15: Fram Reykjavik vs Stjarnan
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 21/10 - 01h45: Bohemian FC vs St. Patrick's Athletic
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 21/10 - 00h00: Wisla Plock vs Termalica Nieciecza
Lịch thi đấu VĐQG Israel
- Ngày 21/10 - 00h00: Beitar Jerusalem vs FC Ashdod