Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 10/12 và rạng sáng 11/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 10/12 và rạng sáng 11/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Champions League
- Ngày 11/12 - 00h45: Qarabag vs Ajax
- Ngày 11/12 - 03h00: Real Madrid vs Man City
- Ngày 11/12 - 00h45: Villarreal vs FC Copenhagen
- Ngày 11/12 - 03h00: Leverkusen vs Newcastle
- Ngày 11/12 - 03h00: Dortmund vs Bodoe/Glimt
- Ngày 11/12 - 03h00: Juventus vs Pafos FC
- Ngày 11/12 - 03h00: Benfica vs Napoli
- Ngày 11/12 - 03h00: Athletic Club vs Paris Saint-Germain
- Ngày 11/12 - 03h00: Club Brugge vs Arsenal
Lịch thi đấu Bóng đá Nữ SEA Games
- Ngày 10/12 - 18h30: Nữ Thái Lan vs Nữ Singapore
Lịch thi đấu AFC Champions League
- Ngày 10/12 - 17h00: FC Seoul vs Melbourne City FC
- Ngày 10/12 - 17h00: Sanfrecce Hiroshima vs Shanghai Shenhua
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 11/12 - 02h45: Bristol City vs Leicester
- Ngày 11/12 - 02h45: Derby County vs Millwall
- Ngày 11/12 - 02h45: Ipswich Town vs Stoke City
- Ngày 11/12 - 03h00: Hull City vs Wrexham
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 11/12 - 02h30: Brighton U23 vs Real Sociedad U21
Lịch thi đấu Cúp QG Brazil
- Ngày 11/12 - 07h30: Cruzeiro vs Corinthians
Lịch thi đấu UEFA Youth League
- Ngày 10/12 - 18h00: Benfica U19 vs Napoli U19
- Ngày 10/12 - 18h00: Qarabag FK U19 vs Ajax U19
- Ngày 10/12 - 18h00: Villarreal U19 vs FC Copenhagen U19
- Ngày 10/12 - 19h00: Athletic Bilbao U19 vs Paris Saint-Germain U19
- Ngày 10/12 - 19h30: FC Midtjylland U19 vs FC Cologne U19
- Ngày 10/12 - 20h00: Dinamo Tbilisi U19 vs Dinamo Minsk U19
- Ngày 10/12 - 20h00: Bayer Leverkusen U19 vs Newcastle United U19
- Ngày 10/12 - 21h00: Juventus U19 vs Pafos FC U19
- Ngày 10/12 - 21h30: Club Brugge U19 vs Arsenal U19
- Ngày 10/12 - 22h00: Real Madrid U19 vs Manchester City U19
- Ngày 10/12 - 22h00: Borussia Dortmund U19 vs Bodo/Glimt U19
- Ngày 10/12 - 22h00: Real Betis U19 vs FC Porto U19
- Ngày 10/12 - 22h30: Puskas FC Academy U19 vs FC FCSB U19
- Ngày 10/12 - 22h30: Zilina U19 vs FK Crvena Zvezda U19
- Ngày 10/12 - 23h00: Nantes U19 vs Maccabi Haifa U19
- Ngày 11/12 - 00h00: Genk U19 vs HJK U19
- Ngày 11/12 - 02h00: Hibernian U19 vs Dynamo Kyiv U19
Lịch thi đấu AFC Champions League Two
- Ngày 10/12 - 19h15: Persib Bandung vs Bangkok United
- Ngày 10/12 - 19h15: Selangor vs Lion City Sailors FC
Lịch thi đấu VĐQG Iran
- Ngày 10/12 - 20h00: Aluminium Arak vs Sepahan
- Ngày 10/12 - 20h00: Fajr Sepasi vs Chadormalu Yazd
- Ngày 10/12 - 20h45: Esteghlal vs Malavan
- Ngày 10/12 - 20h45: Mes Rafsanjan vs Foolad Khuzestan
Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia
- Ngày 10/12 - 21h00: Ruzomberok vs FC Kosice
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 11/12 - 03h00: Aurora FC vs Deportivo Malacateco
- Ngày 11/12 - 09h00: CSD Municipal vs Deportivo Mictlan
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica
- Ngày 11/12 - 03h30: Chapelton vs Racing United
- Ngày 11/12 - 03h30: Molynes United vs Cavalier SC
- Ngày 11/12 - 03h30: Montego Bay United FC vs Harbour View
- Ngày 11/12 - 03h30: Mount Pleasant vs Tivoli Gardens
- Ngày 11/12 - 03h30: Spanish Town Police vs Arnett Gardens
- Ngày 11/12 - 03h30: Treasure Beach vs Dunbeholden
- Ngày 11/12 - 03h30: Waterhouse FC vs Portmore United