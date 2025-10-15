Lịch cúp điện hôm nay ngày 16/10/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 16/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Nghĩa Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/10/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm Công Bôi, Hồ Xuân Hương 3, Nghĩa Dõng 11, Nghĩa Dũng 12, Nghĩa Dõng 13, Nghĩa Dõng 3, Nghĩa Dõng 4, Nghĩa Dõng 5, Nghĩa Dõng 8, Nghĩa Dõng 9, Nghĩa Dũng 4, Nghĩa Dũng 6, Nghĩa Hà 1, Nghĩa Hà 2, Nghĩa Hà 6, Nghĩa Hà 7, Nghĩa Hà 18, Nghĩa Hà 23, Nghĩa Hà 26, Trạm ảo Bảo Lê. Đội quản lý điện TP Quảng Ngãi Thay dây dẫn và phụ kiện từ cột 49 đến cột 79-XT480/QNG Thay tủ điện 0,4kV TBA Nghĩa Hà 18-XT480/QNGThay bulon hệ xà TBA Nghĩa Hà 2-X480/QNG

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/10/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Thôn 1 Kroong, Kroong 2, Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum XNDV Điện lực Kon Tum thực hiện tách lưới hạ thế sau TBA Kroong 2 tại trụ 10D, đấu lưới tại trụ 14D sang nhận điện TBA Trường TH Nguyễn Tri Phương thuộc công trình xây dựng mới. 16/10/2025 từ 09h00 - 16h00 Mất điện trạm Điểm Dân Cư Số 10. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội xây lắp Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum thực hiện xử lý tồn tại, thu hồi cột BTLT 8,5m nhánh rẽ đi TBA Trường Mầm non măng non.

Lịch cúp điện xã Trà Bồng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/10/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm điện mặt trời Kà Tinh 1, Kà Tinh 2. Đội quản lý điện Trà Bồng Thay TI Tại TBA Kà Tinh 2, Thí nghiệm định kỳ bộ hợp bộ trung thế 3 pha tại TBA ĐMT Kà Tinh 1 16/10/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Trà Phong 13, Trà Phong 6, Trà Phong 7, Trà Phong 8. Đội quản lý điện Trà Bồng Lắp 468m dây tiếp địa từ vị trí 09-47 NR Trà Phong 8 -XT472/T11 16/10/2025 từ 13h00 - 16h30 Mất điện trạm điện mặt trời Kà Tinh 2. Đội quản lý điện Trà Bồng Thí nghiệm định kỳ bộ hợp bộ trung thế 3 pha tại TBA ĐMT Kà Tinh 2

Lịch cúp điện xã Tư Nghĩa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/10/2025 từ 08h00 - 15h00 Mất điện trạm Nghĩa Mỹ 7. Đội quản lý điện Tư Nghĩa Công ty Thùy Tuyên: - Lắp 01 chụp đầu cột, lắp xà sứ, lắp hãm dây dẫn và đấu nối cấp điện TBA Sông Vệ 13 (XDCB), tại cột 35 - XT478/TNG. - Lắp LTD đầu XT (XDCB), tại cột 04 - XT478/TNG.- Lắp LTD đầu XT (XDCB), tại cột 01A - XT473/TNG. + Đội QLĐ Tư Nghĩa:- Tháo lèo tại cột 01 (đầu cáp ngầm) - XT478 và XT473/TNG. - TN CBM cấp độ 3 cáp ngầm đầu XT 478 và 473/TNG. Bọc ống xoắn cách điện dây dẫn tại các vị trí lèo và đỉnh sứ đỡ, đoạn từ cột 05 đến cột 43 - XT478/TNG. - Đấu lèo tại cột 01 (đầu cáp ngầm) - XT478 và XT473/TNG.

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/10/2025 từ 08h00 - 15h00 Mất điện trạm Đức Hiệp 9. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay cột, lắp xà, sứ từ cột 45, 47, 49, 51, 55, 56, 63, 65 trục chính XT 478/TNG

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/10/2025 từ 09h00 - 11h00 Mất điện trạm ĐMT Phúc Anh. Đội quản lý điện Đăk Hà Trung tâm thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA ĐMT Phúc Anh 16/10/2025 từ 15h00 - 17h00 Mất điện trạm ĐMT Phúc Huy. Đội quản lý điện Đăk Hà Trung tâm thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA ĐMT Phúc Huy

Lịch cúp điện xã Đăk Pék

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/10/2025 từ 08h30 - 11h30 Mất điện trạm Thôn Đăk Lây. Đội quản lý điện Đăk Glei Đấu nối đường dây hạ thế vào tủ điện

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 16/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.