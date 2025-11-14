Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/11/2025 tại Gia Lai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 15/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Pleiku

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/11/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện trạm biến áp công ty Tân Gia Băng - KCN Trà Đa. Đội quản lý điện Pleiku - Đội QLĐ Pleiku: + Thi công lắp đặt đường dây và TBA Cty Tân Gia Băng 2 (XDM) tại trụ 131A/22/2 (XDM) - XT 472BHO. + Đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Cty Tân Gia Băng 2 (XDM) tại trụ 131A/22/1 - XT 472BHO.

Lịch cúp điện xã Ia Grai

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/11/2025 từ 08h30 - 10h00 Mất điện trạm biến áp De Lung 5 - 1P, Làng Krung - 2P, De Lung 1-2P, De lung 2-2P, De Lung 3 - 2P, De Lung 4, Ia Châm 4, BĐ Ia Châm, NT Ia Châm, Ia Châm 3, Ia Châm - 1P, Làng Kmông, Ia Châm 5, Ia Châm 6, Ia Châm số 7, Làng Kmông 1, Làng Kmông 2, Toàn Tùng, công ty 30/4 Phúc Tín (Ia Tô), Đoàn Văn Lễ, HKD Võ Thị Nhã Trúc, công ty TNHH MTV Cà Phê Ia Châm. Đội quản lý điện Ia Grai Đội QLĐ Ia Grai xử lý cáp ngầm trung thế pha B bị tuột tại khoảng cột 474-476IGR_C96 đến cột 474-476IGR_C97 XT 474IGR. Đội QLĐ Ia Grai thay sứ treo Pha C bị hỏng tại cột 474-476IGR_C87 XT 474IGR.

Lịch cúp điện xã Đức Cơ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/11/2025 từ 07h30 - 10h30 Mất điện trạm biến áp Chư Ty 2, Phan Đình Phùng. Đội quản lý điện Đức Cơ Công ty TNHH MTV Trường Thi Gia Lai nâng dây xử lý mất an toàn, chuyển lưới DZHA nhánh hướng QL19 từ cột hiện có sang cột XDM từ cột 473DCO_57/39 đến cột 473DCO/57/50 TBA Phan Đình Phùng. 15/11/2025 từ 13h00 - 16h00 Mất điện trạm biến áp Chư Ty 3, Quang Trung. Đội quản lý điện Đức Cơ Công ty TNHH MTV Trường Thi Gia Lai nâng dây xử lý mất an toàn, chuyển lưới DZHA từ cột hiện có sang cột XDM từ cột 473DCO_57 đến cột 473DCO/57/8 TBA Chư Ty 3.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 15/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Gia Lai để khán giả tiện theo dõi.