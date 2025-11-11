Lịch cúp điện hôm nay ngày 12/11/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 12/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Nghĩa Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/11/2025 từ 07h30 - 12h30 Mất điện trạm Hai Bà Trưng 5, Lê Khiết 1. Đội quản lý điện TP Quảng Ngãi Tháo lèo xuống TBA và bọc cách điện 3 pha đường dây 22kV đỉnh cột TBA Hai Bà Trưng 5-XT474/QNG bằng phương pháp hotlineThay MBA Hai Bà Trưng 5-XT474/QNG từ 400kVA xuống 250kVA thay cáp tổng AB tổngĐấu lèo xuống TBA và tháo bọc cách điện 3 pha đường dây 22kV đỉnh cột TBA Hai Bà Trưng 5-XT474/QNG bằng phương pháp hotline. Thay MBA Lê Khiết 1-XT473/QNG từ 250kVA lên 400kVA thay cáp tổng AB tổng.

Lịch cúp điện xã Sa Thầy

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/11/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Sơn An 1, Sơn An 2, Sơn An 3, Làng Chốt 2. Đội quản lý điện Sa Thầy Đội QLĐ Sa Thầy thi công chèn thêm 473KTU_268/42/29A ĐZ 22kV NR Sơn An

Lịch cúp điện xã Tu Mơ Rông

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/11/2025 từ 08h00 - 13h00 Mất điện trạm Măng Ri 4, Long Hy 1. Đội quản lý điện Tu Mơ Rông Xử lý mất an toàn đường dây hạ thế.

Lịch cúp điện xã Thọ Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/11/2025 từ 15h00 - 16h00 Mất điện trạm NM đá Đình Khánh, Neo Trú Tàu Thuyền Tịnh Hòa. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thí nghiệm bảo trị các thiết bị TBA Xăng dầu Đình Khánh - XT 473MKH

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 12/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.