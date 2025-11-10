Lịch cúp điện hôm nay ngày 11/11/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 11/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/11/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm Phú Bài 2, Phú Bài 5, Phú Bài 8, Phú Lương 1, Trung tâm Giáo dục QP và AN (ĐH Huế), Phú Lương 4, Nguyễn Khoa Văn, Hucera T1, Khoáng Sản SH 2, Xí Nghiệp 878. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay khóa néo ép cốt tại vị trí 36, thay dây khoảng cột 36 đến 36/1 nhánh rẽ Phú Bài 2 xuất tuyến 478 Phú Bài, xử lý cột nghiêng mất an toàn vị trí A11 TBA Phú Lương 1 theo kiến nghị cử tri

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 11/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.