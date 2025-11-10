Lịch cúp điện hôm nay ngày 11/11/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 11/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/11/2025 từ 08h00 - 10h00 Mất điện trạm Hoàng Trần Hiếu. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội quản lý điện Đăk Hà thay TI của TBA Hoàng Trần Hiếu đến hạn kiểm định định kỳ. 11/11/2025 từ 08h00 - 15h00 Mất điện trạm T1 Đắk La, Gia Nghi, Xây Đá Tân Hưng, công ty ĐT&PT GT, công ty ĐT&PT Điện Xanh, ĐMT Phúc Lộc, công ty ĐT&PT CN Vạn Phát Đăk Hà, xuất nhập khẩu Vina Kon Tum. Đội quản lý điện Đăk Hà - Đội SCĐN QNPC tháo, đấu lèo tại vị trí BT45/98 XT472/E45. - CPSC Kon Tum thí nghiệm định kỳ 473/249 ĐI KON TUM, Hệ thống đo đếm chính ranh giới Đăk Hà - Kon Tum; 473-7/249 ĐI KON TUM 11/11/2025 từ 10h00 - 11h30 Mất điện trạm XCB Chanh Dây. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội quản lý điện Đăk Hà thi công thay TI đến hạn kiểm định định kỳ khách hàng hữu cơ vi sinh Polyfar

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/11/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Đức Chánh 1, Đức Nhuận 7. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay vỏ tủ điện, 03 CSV TBA Đức Chánh 1 và Thay vỏ tủ điện, Thay bulon HXT TBA Đức Nhuận 7. 11/11/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm Đức Chánh 6, Đức Lợi 2. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay vỏ tủ điện, Thay 03 CSV TBA Đức Lợi 2

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/11/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm phục vụ cây ăn quả Gò Om, Hành Minh 6, Hành Minh 7, Hành Minh 09, khu tái định cư Kỳ Thọ Nam 2 - XT479/E16.5 (QP), Phục vụ thi công cầu vượt ĐT624, Nhà máy gạch tuynel Phú Điền, Phú Điền 2, Trang trại Long Bàng - XT479/E16.5. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thay 943m dây AC-95 lên dây AC/XLPE-95 và phụ kiện đoạn từ cột 130D-141; thay 30 sứ đứng; thay 04 bộ xà đỡ thẳng; thay 10 bộ xà đỡ sứ kép; thay 01 bộ xà hãm néo; thay 6 CĐC-2,0m thuộc đường dây 22kV trục chính XT479/110kV Quảng Phú. Thay cột 134 trục chính XT479/QPH (SCL2025)TNCBM LBS LL Hành Minh. Thi công ép lại đầu Cos tại đầu cực các DCL tại cột 130D trục chính thuộc XT479/110kV Quảng Phú. Thay FCO chất lượng kém tại TBA Hành Minh 6

Lịch cúp điện xã Trà Bồng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/11/2025 từ 07h30 - 16h00 Mất điện trạm công ty Bình An, công ty Quế. Đội quản lý điện Trà Bồng Thí nghiệm CBM tại các TBA NLMT Nông Lâm, Bình An

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 11/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

