Lịch cúp điện hôm nay ngày 04/09/2025 tại Cần Thơ

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Cần Thơ ngày 04/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Long Mỹ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/09/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện một phần phường Long Mỹ, thành phố Cần Thơ. Đội quản lý điện Long Mỹ Triển khai công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Vĩnh Trinh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/09/2025 từ 08h00 - 15h00 Mất điện một phần ấp Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ. Đội quản lý điện Vĩnh Thạnh Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Tân Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/09/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện ấp 2B, xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ. Đội quản lý điện Tân Hòa Triển khai công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Lương Tâm

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/09/2025 từ 08h00 - 09h00 Mất điện một phần ấp 3, xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ. Đội quản lý điện Vĩnh Viễn Triển khai công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Cần Thơ ngày 04/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Cần Thơ để khán giả tiện theo dõi.