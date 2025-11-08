Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 8/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 8/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 19/9/2025 âm lịch nhằm ngày Minh đường hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Tân Tỵ, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Đông.

Ngày Chế Nhật (Hung) - Ngày Tân Tỵ - Âm Hỏa khắc Âm Kim: Là ngày có Địa Chi khắc Thiên Can nên khá xấu. Tránh khởi sự hay tiến hành việc lớn vì dễ hao tổn công sức. Tuy vậy, các việc nhỏ vẫn có thể thực hiện bình thường.

Xem lịch âm hôm nay ngày 8/11/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 8/11/2025 rơi vào ngày Minh đường hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 8/11/2025 dương lịch rơi vào thứ Bảy.

Việc nên và không nên làm ngày 8/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, kiện tụng, tranh chấp và chuyển về nhà mới sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái nhà, xây dựng, xuất hành đi xa, động thổ, chữa bệnh, tế lễ, mai táng, an táng, cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 8/11/2025

Sao tốt:

Giải thần*: Tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan.

Ích hậu: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Thanh long*: Tốt mọi công việc.

Mẫu thương*: Tốt về cầu tài lộc, khai trương.

Nguyệt ân*: Tốt mọi công việc.

Thiên quý*: Tốt mọi công việc.

Thiên ân: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên ôn: Kỵ việc xây dựng.

Địa tặc: Xấu đối với khởi tạo, an táng, động thổ, xuất hành

Hoả tai: Xấu đối với làm nhà, lợp nhà.

Nhân cách: Xấu đối với cưới hỏi, khởi tạo.

Huyền vũ: Kỵ việc mai táng.

Thổ cẩm: Kỵ việc xây dựng, an táng.

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, chuyển về nhà mới, cưới hỏi, xuất hành.

Hoả tinh: Xấu về lợp nhà, làm bếp.

Xích khẩu: Kỵ cưới hỏi, giao dịch, yến tiệc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 8/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Dậu.

Tuổi khắc với ngày: Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 8/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thìn (07h-09h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mùi (13h-15h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Tuất (19h-21h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Hợi (21h-23h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Dần (03h-05h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mão (05h-07h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Tỵ (09h-11h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Dậu (17h-19h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 8/11/2025

Ngày xuất hành:

Chu tước: Xuất hành hay cầu tài đều bất lợi. Dễ hao tài, mất của, kiện tụng thường thua thiệt vì đuối lý.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 8/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 8/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 8/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.