Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 6/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 6/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 17/9/2025 âm lịch nhằm ngày Câu trận hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Kỷ Mão, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Sương Giáng.

Ngày Chế Nhật (Hung) - Ngày Kỷ Mão - Âm Mộc khắc Âm Thổ: Đây là ngày có Địa Chi khắc với Thiên Can nên khá xấu. Tránh khởi sự hay thực hiện các công việc lớn vì dễ gặp trở ngại, hao tốn công sức và thời gian. Tuy nhiên, những việc nhỏ, thường nhật vẫn có thể tiến hành bình thường mà không gặp trở ngại đáng kể.

Xem lịch âm hôm nay ngày 6/11/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 6/11/2025 rơi vào ngày Câu trận hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 6/11/2025 dương lịch rơi vào thứ Năm.

Việc nên và không nên làm ngày 6/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, kiện tụng, tranh chấp, cầu tài lộc, sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái nhà, xây dựng, chữa bệnh, tế lễ và xuất hành đi xa sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như mai táng, an táng, động thổ, cưới hỏi và chuyển về nhà mới sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 6/11/2025

Sao tốt:

Thánh tâm: Tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự.

Lục hợp*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Câu trận: Kỵ việc mai táng.

Hoang vu: Xấu mọi công việc.

Trùng tang*: Kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công xây nhà.

Trùng phục: Kỵ việc cưới hỏi, an táng.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 6/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Mùi, Hợi.

Tuổi khắc với ngày: Tân Dậu, Ất Dậu.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 6/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Dần (03h-05h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mão (05h-07h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Ngọ (11h-13h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mùi (13h-15h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Dậu (17h-19h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Tỵ (09h-11h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thân (15h-17h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Hợi (21h-23h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Xuất hành hôm nay âm lịch 6/11/2025

Ngày xuất hành:

Chu tước: Ngày này không thuận lợi cho việc xuất hành hay cầu tài, dễ gặp điều bất lợi, thất thoát tiền của. Nếu có tranh chấp, kiện tụng thì thường ở thế yếu, dễ thua thiệt vì thiếu lý lẽ.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 6/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 6/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 6/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.