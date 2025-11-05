Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 5/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 5/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 16/9/2025 âm lịch nhằm ngày Tư mệnh hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Mậu Dần, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Sương Giáng.

Ngày Chế Nhật (Hung) - Ngày Mậu Dần - Dương Mộc khắc Dương Thổ: Là ngày có Địa Chi khắc với Thiên Can nên khá xấu, dễ gặp trở ngại trong công việc. Không nên tiến hành hay khởi sự các việc lớn vì sẽ hao tốn nhiều công sức mà khó đạt kết quả như ý. Tuy nhiên, những công việc nhỏ, thường nhật vẫn có thể thực hiện bình thường.

Xem lịch âm hôm nay ngày 5/11/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 5/11/2025 rơi vào ngày Tư mệnh hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 5/11/2025 dương lịch rơi vào thứ Tư.

Việc nên và không nên làm ngày 5/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, kiện tụng, tranh chấp, cầu tài lộc, sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái nhà, xây dựng, chữa bệnh, tế lễ, xuất hành đi xa, chuyển về nhà mới và động thổ sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như mai táng, an táng, cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 5/11/2025

Sao tốt:

Thiên quan*: Tốt mọi công việc.

Tam hợp*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Đại hao*: Xấu mọi công việc.

Thụ tử*: Xấu mọi công việc.

Nguyệt yếm đại hoạ: Xấu đối với xuất hành, cưới hỏi.

Cửu không: Kỵ xuất hành, cầu tài, khai trương

Lôi công: Xấu với xây dựng nhà cửa.

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, chuyển về nhà mới, cưới hỏi, xuất hành.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 5/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Ngọ, Tuất.

Tuổi khắc với ngày: Canh Thân, Giáp Thân.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 5/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Sửu (01h-03h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thìn (07h-09h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mùi (13h-15h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Tuất (19h-21h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 5/11/2025

Ngày xuất hành:

Thanh long túc: Không thích hợp cho việc đi xa, xuất hành gặp nhiều bất lợi. Tài lộc không hanh thông, dễ hao tán. Nếu có tranh chấp, kiện cáo thì thường ở thế yếu, khó giành phần thắng.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Bắc để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 5/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 5/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 5/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.